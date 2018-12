Oroscopo 2 gennaio | nostalgia per Acquario | rimonta per il Toro

Oroscopo 2019 - previsioni fino al 6 gennaio : buona partenza per lo Scorpione : Inizia il nuovo anno 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano la prima settimana di gennaio. Di seguito, amore, lavoro e salute per tutti i segni dal 31 dicembre, vigilia di Capodanno, al 6 gennaio, giorno della Befana. Ariete: quello che inizia è un anno importante per tutti i nati sotto questo particolare segno. In questa settimana riceverete già delle soluzioni utili per sistemare alcune questioni rimaste in sospeso. Per ...

Oroscopo 1 gennaio : pause e tregue per Toro e Vergine : Una situazione di stallo caratterizzerà la giornata di Capodanno 2019, ma se per alcuni segni significa arrestare la loro smania di fare come il Toro e il Capricorno, sarà un momento di relax per la Vergine, l'Acquario ed i Pesci. ...Continua a leggere

Oroscopo 1 gennaio : cambiamenti per Acquario - periodo difficile per Cancro : Il nuovo anno è ormai alle porte e martedì 1 gennaio sarà una giornata al top per alcuni segni come Scorpione e Acquario. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: la vostra fine dell'anno sarà parecchio complicata. Luna sarà infatti dissonante e ciò potrebbe provocare diversi problemi sul lavoro. Sarà importante prestare attenzione anche alle relazioni sentimentali. L'ultimo periodo è ...

Oroscopo settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio : Capodanno di quiete per la Bilancia : L’Oroscopo della settimana di Capodanno, dal 31 dicembre al 6 gennaio, promette grandi novità in amore per Pesci e Scorpione, voglia di feste e buoni propositi per Ariete e Sagittario, e incontri avvincenti e fortunati per Acquario e Vergine. Per tutti saranno giorni di festa in cui a farla da padrone sarà lo svago. Scopriamo cosa riservano le stelle in questi giorni in cui un anno finisce e un altro inizia. Capodanno ‘dolce amaro’ per i ...

Oroscopo dell'Epifania - 6 gennaio : Capricorno protagonista - Toro soddisfatto : Nella festività dell'Epifania i pianeti tengono fede alle loro promesse ed elargiscono i doni con generosità. Le previsioni astrologiche del 6 gennaio sono scosse dall'arrivo di Mercurio in Capricorno che apporta vigore e pragmatismo. In particolar modo punta i riflettori sui pensieri di ciascun segno dello Zodiaco, spazzando via dubbi e ripensamenti. Buone le opportunità per il Capricorno, il Cancro, il Toro, l'Ariete esplosivo, i Pesci. Gli ...

Oroscopo dell'amore - 1 gennaio : Venere promette buone opportunità per il Capricorno : Con l'arrivo del Capodanno si apre un nuovo anno ricco di opportunità e di benessere amoroso, basta solo un po' di impegno e con l'aiuto degli astri ogni relazione di coppia andrà avanti alla grande. buone le opportunità che promette Venere per lo Scorpione, la Bilancia, il Sagittario e il Capricorno. Il pianeta della passione propone più chiarezza in amore, gettando le fondamenta per costruire qualcosa di più concreto. Non siate indecisi in ...

Oroscopo settimanale dal 31 dicembre al 6 gennaio : parte bene il 2019 per il Cancro : L'Oroscopo settimanale dal 31 dicembre al 6 gennaio 2019 porta in primo piano l'analisi astrologica messa in conto alla prima settimana del nuovo anno. Curiosi di scoprire cosa regaleranno di buono le stelle i prossimi sette giorni? La risposta come di consueto è alla portata di tutti: iniziamo pure a dare qualche anticipo sui segni fortunati e quelli meno. Diciamo subito che i sette giorni compresi nel periodo sotto osservazione vedranno i ...

Oroscopo dal 31 dicembre al 6 gennaio : Acquario favorito - meglio la Bilancia : La settimana che comincerà l'anno 2019 non brillerà particolarmente per i segni di acqua e di fuoco. L'immobilità degli ultimi giorni festivi li indurrà a vivere in panciolle per gran parte del periodo settimanale che li aspetta. Decisamente in salita saranno i segni della Bilancia e dell'Acquario, i quali si daranno da fare fin dai primissimi giorni dell'anno nuovo. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: Nonostante ci sarà un piccolo ...

Oroscopo del 1° gennaio : Vergine determinati e sicuri di sé : gennaio 2019 per i nati sotto il segno della Vergine sarà un anno molto positivo, movimentato soprattutto dalla sfera lavorativa. L'Oroscopo dell'anno per i Vergine presenta intriganti opportunità da cogliere al volo, per dimostrare le proprie capacità e incrementare così i guadagni. Buono l'amore nelle previsioni astrologiche del primo mese dell'anno, favoriti i rapporti sociali, le amicizie e i divertimenti. La sfera familiare potrebbe essere ...

Oroscopo gennaio : passione per i segni di fuoco - stabilità per quelli d'acqua : I buoni propositi per l'anno nuovo cominceranno ad acquisire concretezza già dal mese di gennaio. Se per i segni di terra e d'acqua l'obiettivo sarà quello di essere meno rissosi e di dedicarsi alla serenità che potrebbe fruttare qualche slancio positivo nel lavoro, i segni d'aria e di fuoco invece si daranno da fare per aumentare la loro vivacità, sia in campo passionale che lavorativo. I segni di terra e d'acqua saranno più pazienti I segni di ...

Oroscopo gennaio : ottima fortuna per Scorpione - Vergine - Pesci e Cancro : fortuna, amore e lavoro saranno le tre parole che accompagneranno i segni di acqua nel mese di gennaio 2019 secondo le previsioni astrali. L'Oroscopo, infatti, vede tra i segni più favoriti del primo mese del nuovo anno proprio il Cancro e i Pesci. Per la situazione sentimentale lo zodiaco offre un'occasione d'oro ai nati sotto il segno della Vergine. Ottimo mese anche per lo Scorpione con tante novità in arrivo. I segni di fuoco Leone (23 ...

Oroscopo della settimana fino al 6 gennaio : classifica - Scorpione 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 31 al 6 gennaio 2019 è pronto a dare alla luce la nuova classifica settimanale con le pagelle e le stelline attribuite ai prossimi sette giorni. Bene, iniziamo subito a svelare qualcosa in merito alla prima settimana del nuovo anno: ansiosi di sapere come saranno i prossimi sette giorni in calendario?. In primo piano in questo contesto, come anticipato nei titoli di apertura, il segno relativo allo Scorpione (voto ...

Oroscopo del 10 gennaio : Pesci sotto i riflettori : In questo giovedì 10 gennaio 2019 troviamo il Sole e Saturno nel Capricorno, Nettuno e la Luna nel segno dei Pesci, Giove e Venere in Sagittario ed Urano e Marte in Ariete. Vediamo come si presenterà il giorno per i 12 segni dello zodiaco. Stabilità affettiva per il Toro Ariete: l'umore rientra nei ranghi accettabili dopo i giorni scorsi. Il partner dei nativi sarà entusiasta di questa ripresa emotiva e coglierà l'occasione di fargli un regalo, ...

Oroscopo del 9 gennaio : Capricorno lavoratore instancabile : In questo mercoledì 9 gennaio troviamo il Sole in Capricorno, la Luna in Acquario e Venere in Sagittario. Il munifico Giove risiede in Sagittario, mentre il severo Saturno è in Capricorno. Nodo Lunare in Cancro in undicesima casa. Toro pantofolaio Ariete: il carattere dei nativi oggi potrebbe essere facilmente irritabile in vista degli ostacoli, seppur di piccola entità, che incontreranno sul lavoro. Qualche gelosia amorosa ingiustificata. Toro: ...