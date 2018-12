Ordinanza ' anti botti' a Monte Sant' Angelo | multe fino a 500 euro D' Arienzo | ' Ci

Napoli - in arrivo l'Ordinanza anti-botti e fuochi d’artificio : Con l'arrivo delle feste natalizie, e in particolar modo con l'arrivo del Capodanno, l'allerta è un po' ovunque, ma specie nella città di Napoli, si fa sempre più alta per il pericolo derivante dai botti e dai fuochi d'artificio che spesso vengono utilizzati in maniera poco sicura e che, puntualmente, ogni anno causano feriti e in alcuni casi addirittura vittime. Proprio per questa ragione, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, è ...