Omicidio turiste scandinave | arrestato cittadino svizzero residente in Marocco

Marocco - arrestato svizzero per l'Omicidio delle due turiste scandinave : Un cittadino svizzero residente in Marocco è stato arrestato oggi a Marrakech per il suo presunto legame con alcuni sospettati del recente assassinio di due giovani escursioniste scandinave nel sud ...

Marocco : Omicidio turiste - nuovo arresto : ANSA, - RABAT, 29 DIC - Un cittadino svizzero da molto tempo residente in Marocco è stato arrestato a Marrakech nell'ambito dell'inchiesta sull'uccisione delle due turiste scandinave avvenuto nella ...

Marocco - altri 5 arresti per l'Omicidio delle turiste scandinave : altri cinque sospetti sono finiti in manette per l'omicidio delle due turiste scandinave a Imlil, alle pendici del monte Toubkal. Sale così a 18 il numero di persone che, secondo le indagini del BCIJ, ...

Marocco - sono dell'Isis i quattro arrestati per l'Omicidio delle due turiste scandinave : Le due studentesse sono state violentate e poi sgozzate nella piana di Imlil. In un secondo video si vedono i quattro sospettati dell'omicidio mentre giurano fedeltà allo Stato islamico

Marocco : altri tre arresti per Omicidio turiste scandinave : ANSAmed, - COPENHAGEN, 20 DIC - Le autorità marocchine hanno arrestato altri tre sospettati per l'omicidio di due turiste scandinave nelle montagne dell'Atlante del Marocco. Un primo sospetto era ...