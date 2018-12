Omicidio a Roma - uomo ucciso a colpi di spranga : Roma, 30 dic., Adnkronos, - Ha ucciso a colpi di spranga un connazionale durante una lite e poi è fuggito. L'uomo, romeno di 47 anni, è stato fermato dai Carabinieri. L'Omicidio si è consumato nella ...

Andrea Romano - porcata del piddino contro Matteo Salvini : 'Bimbomink*** - spiegaci quest'Omicidio' : Dunque il link che rimanda all'episodio di cronaca di Pesaro, dove è stato ucciso il fratello di un pentito di 'ndrangheta. Il punto è che viveva sotto protezione e in un domicilio segreto. Insomma, ...

Andrea Romano - porcata del piddino contro Matteo Salvini : "Bimbomink*** - spiegaci quest'Omicidio" : Basta una foto con pane e Nutella a scatenare gli haters di Matteo Salvini. Non soltanto perché c'è chi lo critica per il fatto di aver pubblicato una foto ritenuta "inopportuna" dopo il terremoto in Sicilia. Già, c'è anche chi come il piddino Andrea Romano fa di peggio. Scrive infatti su Twitter, r

Dramma a Roma - mamma morta nel Tevere : «Sparite gemelline di 6 mesi». Procura indaga per Omicidio-suicidio : Incredibile tragedia a Roma, dove una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due...

Dramma a Roma - mamma morta nel Tevere : «Sparite gemelline di 5 mesi». Procura indaga per Omicidio-suicidio : Tragedia a Roma, dove una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due figliolette, due...

Roma : 60 Carabinieri premiati - tra loro investigatori Omicidio Varani : Roma – Questa mattina, il Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, Generale di Divisione Andrea Rispoli, si e’ recato in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Roma. Ricevuto nella storica caserma di Piazza San Lorenzo in Lucina, dal comandante Provinciale, Colonnello Francesco Gargaro, l’alto ufficiale ha incontrato il personale della sede e una rappresentanza di Carabinieri della Provincia. Il Generale ...

Roma - Omicidio di Ferragosto in via Guido Reni : a Diotallevi solo 15 anni : Fece a pezzi la sorella con la moto sega e poi tentò di far sparire il cadavere gettando i resti nei secchioni della spazzatura . Ora Maurizio Diotallevi è stato condannato ad , appena, 15anni e 4 ...

Omicidio Regeni - la Procura di Roma indaga 7 agenti segreti egiziani : La Procura di Roma ha formalizzato l'iscrizione di 7 agenti dei servizi segreti egiziani nel registro degli indagati in relazione all'Omicidio di Giulio Regeni con l'accusa di sequestro di persona. La decisione è stata presa e comunicata dai pubblici ministeri di piazzale Clodio ai colleghi egiziani nel corso di un vertice congiunto per dare un'accelerazione alle indagini.Continua a leggere

Giulio Regeni - Procura di Roma accelera : indagherà poliziotti e agenti dei Servizi dell’Egitto su Omicidio e depistaggio : Sono i sospettati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni. Sono gli uomini che hanno messo in atto il depistaggio per complicare la ricerca della verità su quanto avvenuto tra il 25 gennaio e il 4 febbraio del 2016 al Cairo. Ne sono convinti gli inquirenti della Procura di Roma che è pronta a dare una svolta decisiva all’indagine sul ricercatore italiano procedendo con le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Un atto che verrà ...

Omicidio Regeni - la Procura di Roma accelera le indagini : “Presto i primi indagati” : La Procura di Roma ha reso noto che formalizzerà a breve l'iscrizione di alcune persone sul registro degli indagati in relazione al sequestro, alla tortura e all'uccisione di Giulio Regeni, avvenuta nel febbraio del 2016 al Cairo. Si tratterebbe di poliziotti e 007 egiziani identificati dai Ros e dallo Sco e che potrebbero aver avuto un ruolo chiave nell'attività di depistaggio.Continua a leggere

Desirée - riesame conferma l'accusa di Omicidio per il terzo arrestato a Roma : Il tribunale del riesame conferma l' accusa di omicidio per Mamadou Gara , il terzo straniero fermato a Roma per la morte di Desirée Mariottini . Martedì i giudici avevano annullato l'accusa di ...

Roma : cade accusa Omicidio per 2 dei 4 indagati morte Desiree : Roma – cade l’accusa di omicidio per Chima Alinno e Brian Minthe, due dei quattro africani fermati per la morte di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita in uno stabile in via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo, la notte tra il 18 e il 19 ottobre. La decisione e’ stata presa dal tribunale del Riesame di Roma che ha accolto le istanze delle difesa e ha anche derubricato l’accusa di ...

Scomparsa di Emanuela Orlandi : trovate delle ossa - la Procura di Roma indaga per Omicidio : In corso accertamenti su resti ritrovati in area extraterritoriale vaticana. La Procura di Roma procede per omicidio. Si cercherà di capire se le ossa hanno una compatibilità con il Dna di Emanuela Orlandi o Mirella Gregori, le due 16enni scomparse a Roma nel 1983.Continua a leggere