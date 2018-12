Ok della Camera | la manovra è legge Conte | “Inizia la stagione del riscatto”

Ok definitivo della Camera alla legge di bilancio : la Manovra 2019 è legge. Cosa cambia per i cittadini : VENTURE CAPITAL: Il 15% degli introiti statali incassati da utili e dividendi delle partecipate del ministero dell'Economia dovranno essere reinvestiti in fondi di venture capital. BUCHE ROMA : L'...

