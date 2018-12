Ok alla manovra da 31 miliardi ma solo un terzo parte subito

Conte : ok alla manovra del cambiamento - Italia pronta a ripartire : Roma, 30 dic., askanews, - 'Il 2018 si chiude con la prima manovra economica del Governo del cambiamento. Una manovra frutto di scelte di politica economico-sociale ben precise orientate a redistribuire ricchezza e a puntare sugli investimenti. Il tutto rispettando appieno la volontà espressa dagli elettori'. E' questo il commento che ...

Manovra - le micronorme : dalla tassa sui cercatori di funghi ai birrifici : Una tassa forfait ai 'cercatori occasionalì di tartufi', e Iva ridotta sul raccolto. Tagli alle accise per i mini birrifici, fondi per celebrare Ovidio ma anche Nilde Iotti e Renzo De Felice: ...

Giovanni Tria - il raptus del ministro dopo l'ok alla manovra : 'Ho vinto - adesso decido io' : Chi si aspettava di trovare il ministro dell'Economia Giovanni Tria sull'orlo di una crisi di nervi dopo settimane tesissime per la trattativa sulla manovra con Bruxelles dovrà ricredersi. Il ministro è apparso in queste ultime ore rilassato ...

Ok definitivo della Camera alla legge di bilancio : la Manovra 2019 è legge. Cosa cambia per i cittadini : VENTURE CAPITAL: Il 15% degli introiti statali incassati da utili e dividendi delle partecipate del ministero dell'Economia dovranno essere reinvestiti in fondi di venture capital. BUCHE ROMA : L'...

Manovra - ok definitivo alla Camera Tria : 'Evitato commissariamento Ue' : Lo dice in una nota il ministro dell'Economia Giovanni Tria, sottolineando che si rispettano 'le promesse elettorali con una Manovra mirata a sostenere la crescita e a difendere la pace sociale in ...

Manovra - tutte le misure : ecco cosa cambia dalla famiglia - al Fisco : In attesa della definizione delle due misure simbolo, reddito di cittadinanza e pensioni, la Manovra porta con sé novità per famiglie, imprese, pensionati e grandi città. ecco le principali. ++ ...

Manovra - ok definitivo alla Camera. Tria : «Evitato commissariamento Ue» : Sì definitivo dell'Aula della Camera alla Manovra economica. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Conte ha abbracciato i ministri....

Manovra - ok definitivo alla Camera : il testo passa con 313 sì : L'aula della Camera ha approvato in via definitiva la Manovra economica. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...