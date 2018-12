Ok alla manovra da 31 miliardi ma solo un terzo parte subito

Manovra : sì fiducia alla Camera - evitato esercizio provvisorio : La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla Manovra economica, evitando così l'esercizio provvisorio. A favore della Legge di Bilancio si sono espressi 313 deputati, mentre 70 sono ...

Manovra : flat tax allargata al 15% anche per i redditi fino a 65mila euro : La Manovra economica del Governo M5S - Lega è diventata legge. La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il testo con 313 voti favorevoli. La nuova Legge di Bilancio 2019, frutto di un lungo e travagliato periodo di gestazione, introduce nel nostro ordinamento fiscale diverse importanti novità. Prima fra tutte una nuova versione della flat tax al 15% allargata ai redditi più alti e non solo alle piccole e medie imprese o ai lavoratori ...

Manovra - ok definitivo alla Camera. Tria : 'Evitato commissariamento Ue' : Lo dice in una nota il ministro dell'Economia Giovanni Tria, sottolineando che si rispettano 'le promesse elettorali con una Manovra mirata a sostenere la crescita e a difendere la pace sociale in ...

Manovra - le micronorme : dalla tassa sui cercatori di funghi ai birrifici : Una tassa forfait ai 'cercatori occasionalì di tartufi', e Iva ridotta sul raccolto. Tagli alle accise per i mini birrifici, fondi per celebrare Ovidio ma anche Nilde Iotti e Renzo De Felice: ...

Manovra - tutte le misure : ecco cosa cambia - dalla famiglia al Fisco : In attesa della definizione delle due misure simbolo, reddito di cittadinanza e pensioni, la Manovra porta con sé novità per famiglie, imprese, pensionati e grandi città. ecco le principali. ++ ...

Conte : ok alla manovra del cambiamento - Italia pronta a ripartire : Roma, 30 dic., askanews, - 'Il 2018 si chiude con la prima manovra economica del Governo del cambiamento. Una manovra frutto di scelte di politica economico-sociale ben precise orientate a redistribuire ricchezza e a puntare sugli investimenti. Il tutto rispettando appieno la volontà espressa dagli elettori'. E' questo il commento che ...

Manovra - le micronorme : dalla tassa sui cercatori di funghi ai birrifici : Una tassa forfait ai 'cercatori occasionalì di tartufi', e Iva ridotta sul raccolto. Tagli alle accise per i mini birrifici, fondi per celebrare Ovidio ma anche Nilde Iotti e Renzo De Felice: ...

Ok alla manovra da 31 miliardi ma solo un terzo parte subito : L'Aula della Camera ha dato il suo sì definitivo alla alla manovra economica. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Conte ha abbracciato i ministri. «Inizia una stagione di riscatto, l’Italia riparte». Ma un primo esame dell’operatività delle norme approvate rileva, almeno per le misure chiave, che solo un terzo sarà operativo già dal primo gennaio ...

Manovra - la carica delle micronorme : dalla tassa sui cercatori di funghi ai birrifici : Una tassa forfait ai 'cercatori occasionalì di tartufi', e Iva ridotta sul raccolto. Tagli alle accise per i mini birrifici, fondi per celebrare Ovidio ma anche Nilde Iotti e Renzo De Felice: ...

Giovanni Tria - il raptus del ministro dopo l'ok alla manovra : 'Ho vinto - adesso decido io' : Chi si aspettava di trovare il ministro dell'Economia Giovanni Tria sull'orlo di una crisi di nervi dopo settimane tesissime per la trattativa sulla manovra con Bruxelles dovrà ricredersi. Il ministro è apparso in queste ultime ore rilassato ...

Ok definitivo della Camera alla legge di bilancio : la Manovra 2019 è legge. Cosa cambia per i cittadini : VENTURE CAPITAL: Il 15% degli introiti statali incassati da utili e dividendi delle partecipate del ministero dell'Economia dovranno essere reinvestiti in fondi di venture capital. BUCHE ROMA : L'...

Manovra - ok definitivo alla Camera Tria : 'Evitato commissariamento Ue' : Lo dice in una nota il ministro dell'Economia Giovanni Tria, sottolineando che si rispettano 'le promesse elettorali con una Manovra mirata a sostenere la crescita e a difendere la pace sociale in ...

Manovra - tutte le misure : ecco cosa cambia dalla famiglia - al Fisco : In attesa della definizione delle due misure simbolo, reddito di cittadinanza e pensioni, la Manovra porta con sé novità per famiglie, imprese, pensionati e grandi città. ecco le principali. ++ ...

Manovra - ok definitivo alla Camera. Tria : «Evitato commissariamento Ue» : Sì definitivo dell'Aula della Camera alla Manovra economica. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Conte ha abbracciato i ministri....