Nuovo album di Gianna Nannini nel 2019 | gli auguri di buon anno della rocker che porterà

Rihanna ha pubblicato un altro meme epico sul Nuovo album : LOL The post Rihanna ha pubblicato un altro meme epico sul nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Eman racconta il singolo Tutte Le Volte in attesa del Nuovo album (intervista) : Eman, all’anagrafe Emanuele Aceto, ha recentemente pubblicato il suo ultimo singolo intitolato Tutte le Volte dopo i primi due Icaro e Milano, in attesa del nuovo album. OM lo ha intervistato per parlare del suo progetto e in particolar modo del suo ultimo video per il singolo Tutte le Volte che lui stesso ha definito “ballad terapeutica” e non perché voglia insegnare qualcosa a qualcuno. Un video interpretato da Aurora Ruffino e Gianmarco ...

Dal Nuovo album di Robbie Williams - Under The Radar 3 - il video ufficiale del singolo I Just Want People To Like Me : Dallo scorso Natale, per chi ha preordinato il nuovo album di Robbie Williams, è disponibile in download il singolo I Just Want People To Like Me, che anticipa Under The Radar 3 in uscita a febbraio. Si tratta del terzo volume di un progetto iniziato nel 2014, con cui il re del pop inglese pubblica brani inediti solo per i fan iscritti al suo sito ufficiale rw.com (il disco non sarà acquistabile nei negozi): il nuovo volume, come i due ...

Sia ha promesso che nel 2019 pubblicherà un Nuovo album : E non solo The post Sia ha promesso che nel 2019 pubblicherà un nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Robbie Williams : in arrivo a febbraio un Nuovo album : Under The Radar Volume 3 The post Robbie Williams: in arrivo a febbraio un nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Rihanna : gli ultimi aggiornamenti sul Nuovo album ti renderanno molto felice : Yessa The post Rihanna: gli ultimi aggiornamenti sul nuovo album ti renderanno molto felice appeared first on News Mtv Italia.

Svelata la data d’uscita del Nuovo album di Ariana Grande Thank You Next a gennaio 2019? : Che sia atteso a breve non è una novità, ma la data spuntata a sorpresa dopo Natale è una notizia: il nuovo album di Ariana Grande Thank You Next potrebbe uscire già a gennaio 2019, per l'esattezza venerdì 25. L'indicazione arriva da Google e dalla pagina inglese di Wikipedia: entrambe le fonti, a fronte della ricerca del titolo dell'album Thank You Next di Ariana Grande, riportano infatti come data d'uscita il 25 gennaio 2019. Sarebbe ...

Un Nuovo album di Lady Gaga in arrivo nel 2019 annunciato dall’etichetta Polydor Records? : Il nuovo anno potrebbe portare con sé anche un nuovo album di Lady Gaga, il successore di Joanne, insieme alla residency della popstar a Las Vegas, la prima della sua carriera, in partenza il prossimo 28 dicembre al Park Park Park MGM per terminare in bellezza un 2018 che l'ha consacrata tra le grandi dive di Hollywood oltre che del panorama pop internazionale. Che Gaga sia impegnata nell'incisione di nuova musica è noto a tutti, ma lo è ...

'Senza paracadute' - esce il Nuovo album di Giovanna D'Angi : tra gli autori dei brani anche l'avvocato Dacquì : Il nuovo progetto sarà presentato anche dal vivo con diversi eventi in Italia a cura della società Riolo Spettacoli. Loading the player... Caltanissetta, il Movi raccoglie giocattoli in buono stato ...

Bruce Springsteen - Nuovo album dal vivo : i leggendari concerti del '79 contro il nucleare : ... pubblicati entrambi nel 1980: fu il primo video ufficiale di una performance del Boss, che non era mai andato in TV, allora, nonché la sua prima uscita "politica". I clip di quelle performance ...

A sorpresa il Nuovo album dei 5 Seconds Of Summer e la nuova versione di Lie To Me ft. Julia Michaels : I 5 Seconds Of Summer sono tornati con un grande regalo per i loro fan proprio a pochi giorni dal Natale, e lo hanno fatto con un nuovo album intitolato Meet You There Tour Live. Nello stesso giorno hanno annunciato anche una nuova versione del brano Lie To Me attraverso i loro canali social ufficiali. Lie To Me, originariamente contenuta in un altro disco, arriva questa volta in duetto con l’artista Julia Michaels, e alcune parti del brano ...

Rihanna : «Nuovo album nel 2019» : Febbraio 2009Novembre 2009Giugno 2010Febbraio 2011Marzo 2011 Marzo 2011Maggio 2011Settembre 2011Gennaio 2012 Marzo 2012Aprile 2012Aprile 2013settembre 2013Ottobre 2013Febbraio 2014Luglio 2014Marzo 2015Aprile 2017 Giugno 2017Agosto 2017La domanda arriva come un fulmine a ciel sereno sul suo profilo Instagram. Una fan le chiede quanto dovremmo aspettare ancora per ascoltare il suo prossimo album e Rihanna risponde secca, senza troppi ...

Antonello Venditti - doppio sold out a Roma per 'Sotto il segno dei pesci' : il tour riprende a marzo - in attesa del Nuovo album - : Questo il calendario completo - i biglietti sono disponibili su TicketOne : 2 marzo - Casalecchio di Reno , Bologna, , Unipol Arena 8 marzo - Roma, Palazzo dello Sport 16 marzo - Napoli, ...

Il Nuovo album di Carmen Ferreri a marzo 2019 : i primi dettagli sul progetto : Il nuovo album di Carmen Ferreri è in programma per il prossimo mese di marzo. Ad annunciare il rilascio del nuovo disco ai fan è la stessa artista attraverso un post sui social network pervenuto nella giornata di oggi, sabato 22 dicembre. Carmen Ferreri scrive di avere un regalo in serbo per i suoi fan a pochi giorni da Natale e comunica la pubblicazione del nuovo progetto discografico di inediti per il prossimo 8 marzo. "La sorpresa ...