Nuova scossa di terremoto sull' Etna | magnitudo 3 4 gradi Richter

Etna in eruzione - Nuova scossa di terremoto fa tremare il vulcano : paura a Catania e dintorni nell’ultima notte dell’anno : Sarà un’ultima notte dell’anno 2018 di paura a Catania e in tutta l’area etnea: l’eruzione del vulcano continua e alle 19:30 s’è verificata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ad appena 1.9km di profondità. La scossa s’è verificata a monte di Ragalna, Biancavilla, Adrano e Bronte, distintamente avvertita anche a Belpasso, Pedara, Acireale, Giarre, Maletto e, seppur in modo più lieve, lungo la costa ...

Terremoto - Nuova scossa sull'Etna avvertita anche a Catania e Giarre : Ancora paura sull'Etna dove una nuova scossa di Terremoto è stata avvertita nei paesi alle pendici del vulcano ed anche sulla costa, a Giarre e Catania. L'istituto nazinale di...

Filippine - terremoto poi allerta tsunami rientrata/ Ultime notizie - Nuova scossa di M 5.8 a Mindanao : Filippine, terremoto poi allerta tsunami rientrata/ Ultime notizie, nuova scossa di magnitudo 5.8 a Mindanao registrata un'ora fa

Etna - sisma nel Catanese : 28 feriti e crolli | Avvertita Nuova scossa 2.8 : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Nuova scossa di terremoto di magnitudo 3 a Catania : epicentro a Sant'Alfio : Un terremoto di magnitudo 3 è stato registrato dall'Ingv a Sant'Alfio in provincia di Catania. E' la quindicesima scossa registrata dopo quella 4.9

Etna : prosegue l'eruzione. Nuova intensa scossa di terremoto in serata - 24 dicembre 2018 : prosegue senza sosta l'eruzione dell'Etna iniziata questa mattina, in questa insolita vigilia di Natale. Ceneri, lapilli e fontane di lava stanno interessando le aree sommitali del vulcano siciliano...

Nuova scossa di terremoto nel Catanese : 18.56 Un evento sismico di magnitudo 4.3, è stato registrato dall'Ingv in provincia di Catania. L'evento - con epicentro localizzato tra i Comuni di Zafferana Etnea, Milo e Santa Venerina - è stato avvertito dalla popolazione. Dalle verifiche del Dipartimento della Protezione civile, al momento, non sono stati segnalati danni. E' dalle 8.30 di questa mattina che le reti di monitoraggio Ingv registrano scosse con magnitudo 4, la maggior parte ...

Nuova scossa di terremoto sull'Etna - trema anche Catania. E' la piu' intensa di giornata. : Continuano le scosse di terremoto sull'Etna, mentre il vulcano sta dando vita da stamattina ad una intensa fase eruttiva caratterizzata da esplosioni, boati ed emissione di cenere e gas. Un'eruzione...

Scossa di terremoto magnitudo 6.1 in Papua Nuova Guinea : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 07:33:57 ora italiana (17:33:57 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.1 in Papua Nuova Guinea sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Sicilia : Nuova modesta scossa su Gangi - avvertita tra Cefalu' ed Enna : Una scossa di Terremoto di moderata entità è stata ben avvertita nel corso della notte di oggi 13 dicembre 2018, esattamente alle 05.14, sulla Sicilia settentrionale nel palermitano. Già ieri sera...