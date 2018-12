Nuoto sincronizzato | il calendario del 2019 | date | programma e tutti gli eventi World

“7 uomini a mollo” – Il Nuoto sincronizzato maschile per far rinascere un gruppo di 40enni in crisi : la nuova commedia di Lellouche : “7 uomini a mollo”: il 20 dicembre nelle sale cinematografiche la nuova commedia divertente ed intelligente diretta da Gilles Lellouche. Jaked Il mondo dello sport ha sempre appassionanti storie da raccontare e il binomio sport-film riesce sempre a riscuotere successo. Non solo documentari sui grandi campioni, ma anche divertenti storie che si avvicinano incredibilmente alla vita quotidiana della gente comune. E’ proprio ...

Ona Carbonell – Dal Nuoto sincronizzato alla vittoria di Masterchef Celebrity : la campionessa olimpica si aggiudica il titolo del cooking show : La cucina di Masterchef Celebrity Spagna premia Ona Carbonell, la campionessa olimpica di nuoto sincronizzato è anche una cuoca provetta Ona Carbonell, campionessa olimpica di nuoto sincronizzato spagnola, si è aggiudicata il titolo di Masterchef Celebrity Spagna. Nel suo Paese la 28enne originaria di Barcellona, dopo essersi aggiudicata nella sua carriera un argento ed un bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, ha vinto l’edizione Vip ...

Mondiali Nuoto - pallaNuoto - sincronizzato - tuffi e acque libere 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 12 al 28 luglio 2019 Gwangju, in Corea del Sud, sarà la capitale degli sport acquatici, sede dei Mondiali 2019 in cui nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, tuffi e nuoto di fondo si esibiranno per regalare tante emozioni agli appassionati. Uno show d’alta qualità quello che ci attende nella vasca e nelle acque coreane che renderà appassionante l’estate sportiva. L’Italia si giocherà le sue carte per confermare gli ...