Nuoto | il calendario del 2019 | date | programma e tutti gli eventi Dai Campionati

PallaNuoto - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europa Cup - World League - Mondiali e Coppe Europee nel menù : Sarà un 2019 da vivere con entusiasmo quello della Pallanuoto italiana ed internazionale: si parte subito con la Coppa Italia femminile, poi si passa in territorio europeo, passando da competizioni per club e delle fasi finali di Europa Cup, che servirà da viatico per la prima rassegna che assegna un pass olimpico, la World League. Ad agosto il clou stagionale, con i Mondiali. calendario Pallanuoto 2019 4-6 gennaio Final Six Coppa Italia ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : il programma e gli orari di oggi. Il calendario delle gare e come vederle in tv : Seconda ed ultima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione di questi Assoluti invernali in vasca corta. Nella piscina da 25 metri romagnola day-2 decisamente intenso con i grossi calibri del nostro movimento protagonisti. Entreranno in scena, o per meglio dire in vasca, i “Gemelli Diversi” del Nuoto italiano Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Greg, di ritorno dagli ottimi risultati ottenuti nelle World Serie delle acque ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : il programma e gli orari di oggi. Il calendario delle gare e come vederle in tv : Prima giornata dei Campionati Italiani di vasca corta 2018 a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola inizia la rassegna nazionale, ultimo banco di prova prima dei Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Assoluti che vedranno al via gli atleti più titolati del Nuoto italiano in un day-1 in cui Federica Pellegrini si esibirà, salvo rinunce dell’ultimo minuto, nei suoi 200 stile libero, mentre c’è attesa ...