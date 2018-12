Non risponde alle chiamate del papà al telefono | trovato morto nel letto | “Overdose”

Treviso - la fidanzata lo sveglia di notte ma lui Non risponde : 37enne muore nel sonno : L'ennesima tragedia in questi ultimi giorni del 2018 si è verificata in provincia di Treviso, precisamente nel piccolo comune di Roncade, e riguarda ancora una volta la morte di una giovane persona. Si tratta del decesso di Matteo Zennaro, un trentasettenne originario di Venezia, deceduto nel cuore della notte all'interno della sua stanza in affitto che aveva preso dopo il trasferimento per lavoro nel trevisano. Secondo quanto riferito dal noto ...

Bianucci - Sinistra con - risponde ad Angelini : 'Fedeltà a Costituzione Non è di parte' : Il capogruppo di Sinistra con Tambellini , Daniele Bianucci, risponde all'ex senatore Piero Angelini, in merito alla decisione dell'Amministrazione comunale di concedere, d'ora in avanti, gli spazi ...

La fidanzata lo sveglia di notte ma lui Non risponde : Matteo muore nel sonno a 37 anni : Matteo Zennaro, 37 anni, è morto mentre si trovava in una stanza in affitto a Roncade, in provincia di Treviso, dove si era trasferito da qualche mese per lavoro. A fare la tragica scoperta è stata la fidanzata. Il decesso è stato provocato da un malore dovuto forse ad una overdose di metadone: sul braccio trovati segni di possibili iniezioni. Si aspettano conferme dall'autopsia.Continua a leggere

Il Napoli Non si ferma : “Juve-Roma?” Ancelotti risponde così : Successo casalingo del Napoli contro la Spal, continua la marcia scudetto, ecco le dichiarazioni di Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Rai: “Una volta che non siamo riusciti a chiuderla gli ultimi minuti sono stati di sofferenza, perché la SPAL ha messo tutte le energie per pareggiare, alla fine Meret ha fatto due parate molto importanti. Insigne e Koulibaly diffidati? Ho pensato che se non li avessi fatti giocare con ...

Bari - cassonetti davanti al cancello in via Salvemini : 'Ingabbiati durante il mercato. Amiu Non risponde' : Arriva il mercato e i cassonetti vengono spostati sul marciapiede, davanti al portone d'ingresso di un condominio. Succede in via Salvemini, precisamente al civico 8/C dove da anni residenti e ...

F1 – Lewis Hamilton risponde alle critiche - il britannico Non ci sta : “Non importa cosa mi tirate contro” : Lewis Hamilton non si fa abbattere dalle critiche: il britannico della Mercedes sicuro di se stesso. Il messaggio ai leoni da tastiera è diretto e sincero Lewis Hamilton è spesso preso di mira sui social: tante le critiche per il 5 volte campione del mondo di F1, che deve sempre fare attenzione a ciò che pubblica, che afferma e che fa quotidianamente. Anche solo una passeggiata con i suoi amati cani potrebbe essere motivo per i leoni da ...

Nonnina in cuffia Non risponde - mobilitati vigili del fuoco e ambulanza : La Spezia - Aveva le cuffie non sentiva il campanello e il telefono. Preoccupati, parenti e conoscenti hanno chiamato i soccorsi che in un lampo hanno raggiunto la centralissima Via Veneto per ...

Inter - Ausilio risponde a Wanda Nara : 'Icardi Non andrà mai alla Juventus' : 'La trattativa con la Juventus per Icardi? Certe dichiarazioni sono un pò folcloristiche. Lo dico senza problemi, Icardi non andrà mai alla Juventus'. Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ...

Alessandro Di Battista - Il Giornale : “Debiti della srl di famiglia verso lavoratori”. Lui risponde : “Lavoriamo come pazzi - tra i dipendenti Non pagati anche mia sorella” : “Ebbene sì, la nostra azienda va avanti, con enormi difficoltà. Mio padre, ad oltre 70 anni, lavora come un matto. Il carico fiscale è enorme. L’azienda ha avuto difficoltà a pagare puntualmente i 3 dipendenti (tra cui mia sorella). Ciononostante l’azienda tira avanti, così come tante altre”. Alessandro Di Battista risponde con un post su Facebook all’articoo pubblicato oggi da Il Giornale che parlava della Di.Bi Tec. S.r.l., ...

TWD 9 : perché Dwight Non ha ucciso Negan? Risponde l’attore : TWD 9 ci ha mostrato Dwight ad un passo dal compiere il delitto più atteso dai fan della serie tv. In realtà solo da chi vorrebbe vedere il villain pagare il prezzo per tutto quello che ha fatto a Rick e gli altri, ma non per i suoi supporter. In tanti infatti preferirebbero addirittura vedere il nostro Bad Boy in una parentesi tutta sua e non è detto che ciò non avvenga nei film del Dead Universe. TWD 9 tuttavia ha visto Dwight fare un piccolo ...

Irama beccato con una mora misteriosa : la De Lellis su IG preferisce Non rispondere ai fan : C'è già aria di crisi tra la bella Giulia De Lellis e il cantante Irama? A mettere un po' di tensione tra i fan di questa nuova coppia che sta letteralmente spopolando sul fronte social è stato il settimanale 'Chi' diretto da Alfonso Signorini, il quale nell'ultimo numero, all'interno della rubrica 'Pillole di gossip' ha avanzato l'ipotesi secondo la quale il cantante recentemente sarebbe stato paparazzato in compagnia di una ragazza misteriosa ...

Roma - 10 anni fa la chiusura dell’ospedale San Giacomo : il comune chiede di riaprirlo - la Regione Non risponde : Dieci anni di completo abbandono, è questo lo stato in cui versa l’ospedale San Giacomo, un immobile di 30 mila metri quadrati, in pieno centro a Roma, ristrutturato qualche mese prima di essere dismesso. Roma Capitale, dopo una mozione approvata in consiglio comunale, ha invitato ad un tavolo tecnico gli assessori al Bilancio e alla Sanità della Regione Lazio per trovare una soluzione condivisa e recuperare lo stabile ma non ha ottenuto ...

Diretta/ Viktoria Plzen Roma - risultato live 2-1 - info streaming video e tv : Under risponde ma Non basta! : Diretta Viktoria Plzen Roma, streaming video e tv: certi del secondo posto nel girone di Champions League, i giallorossi faranno ampio turnover.

Torna la bufala del bimbo di 17 mesi malato di leucemia fulminante - Avis : “Non rispondete all’appello” : E’ Tornato sulle Home di Facebook e su Messenger il messaggio virale che è in realtà una subdola bufala: un bambino di 17 mesi affetto da leucemia fulminante avrebbe bisogno urgente di ricevere sangue di gruppo B positivo. Il testo dice: “Giralo per favore bimbo di 17 mesi necessita di sangue GRUPPO B POSITIVO per leucemia fulminante. TEL 3282694447 RICCARDO CAPRICCIOLI FAI GIRARE LA MAIL È URGENTE E IMPORTANTE SE LA FERMI SEI UN ...