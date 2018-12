Nel rugby italiano comanda ancora Treviso

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : Nel Girone 2 Viadana passa in testa - il Valorugby vince il big match : Oggi si sono disputate le gare della quarta giornata del Girone 2 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento, con il Viadana che batte per 47-15 la Lazio e passa in testa con una lunghezza di margine sul ValoRugby, che supera di misura (21-18) I Medicei, ora al terzo posto. Di seguito risultati e classifica della terza giornata: Girone 2 Risultati Viadana-Lazio 47-15 ValoRugby-I Medicei 21-18 Classifica Viadana ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : Nel Girone 1 Valsugana batte Verona e ritorna al comando : Oggi si sono disputate le gare del Girone 1 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento con Valsugana che in casa batte per 31-12 Verona e ritorna in testa alla classifica. Gli scaligeri restano infatti a quota 12, mentre i patavini ora comandano con 14 punti. San Donàperde per 19-10 in trasferta con Mogliano e dice addio ai sogni di gloria. Di seguito risultati e classifica della quarta giornata: Girone 1 ...

Rugby - tanti appuntamenti Nel prossimo week-end : ecco il palinsesto completo con tutte le gare : Si parte nella serata di domani con la quarta giornata della Champions Cup, per poi proseguire con tutti gli altri appuntamenti Il palinsesto rugbistico del prossimo weekend sarà interamente dedicato alle competizioni europee per club. Si parte nella serata di domani con la quarta giornata della Champions Cup. Alle 20.45, in diretta su DAZN si affronteranno Ulster-Scarlets e Gloucester-Exeter. Il clou della programmazione arriverà nella ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : Nel Girone 1 Verona batte Valsugana e va in testa : Oggi si sono disputate le gare del Girone 1 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento con Verona che in casa batte per 28-12 Valsugana e passa in testa alla classifica. Gli scaligeri salgono a quota 12, mentre i patavini sono secondi con 9 punti e vengono tallonati da San Donà, che vince per 27-19 in casa con Mogliano e sale a 7. Di seguito risultati e classifica della terza giornata: Girone 1 Risultati San ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : Nel Girone 2 I Medicei battono il Valorugby e vanno in testa : Oggi si sono disputate le gare del Girone 2 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento con I Medicei che in casa battono per 19-13 il ValoRugby Emilia e lo scavalcano in classifica. I toscani salgono a quota 10, mentre gli emiliani sono secondi con 9 punti e vengono agganciati dal Viadana che vince per 19-33 in casa della Lazio e conquista anche il bonus offensivo. Di seguito risultati e classifica della terza ...

Rugby – Capitan Castello rientra in gruppo e guiderà le Zebre Nella trasferta contro l’Enisei-STM : Capitan Tommaso Castello torna in gruppo per guidare le Zebre nella trasferta russa contro l’Enisei-STM Le Zebre volano in Russia per disputare la terza giornata della European Rugby Challenge Cup. Archiviata la sconfitta in Galles contro Ospreys arrivata nell’ultimo turno del Guinness PRO14, Castello e compagni affronteranno l’Enisei-STM, squadra siberiana con sede nella città di Krasnojarsk. A causa delle condizioni di freddo ...

Rugby : tutti rasati Nel Benetton Treviso - gesto di solidarietà per Nasi Manu : I giocatori del club veneto hanno deciso di tagliarsi i capelli a zero per confermare la propria vicinanza a Nasi Manu, neozelandese capitano della squadra, cui è stato diagnosticato lo scorso agosto un tumore per il quale è stato operato e sta affrontando la chemioterapia: "Gli siamo tutti vicini"Continua a leggere

Venezia - diciannovenne promessa del Rugby scompare Nel nulla : Henry Kazim, universitario di diciannovenne anni e promessa del Rugbie, è scomparso da casa a Mira (Venezia) dopo una lite con i genitori. Il ragazzo ha lasciato alla famiglia un messaggio in cui chiede 'perdono' per avergli 'spezzato il cuore' e da allora non ha dato più sue notizie. Preoccupati gli amici e i compagni di squadra: "Henry torna a casa"Continua a leggere

Rugby - Top12 2018-2019 : Nella nona giornata il big match va al Valorugby. Espugnato il campo del Petrarca : Il Top12 di Rugby è arrivato alla nona giornata girone d’andata: oggi si sono disputati in contemporanea tutti gli incontri, tra i quali spiccava lo scontro al vertice tra Petrarca Padova e ValoRugby Emilia, con gli ospiti che hanno imposto il primo stop stagionale ai campioni d’Italia, vincendo per 18-20. Ne approfittano il Calvisano, che passa 23-32 sul campo del Mogliano, ed il Rovigo, che vince in casa del Viadana per 9-28, ...

Rugby – Cinque cambi Nelle Zebre per la sfida in Galles : Cinque cambi nelle Zebre che domani affronteranno gli Ospreys in Galles Le Zebre volano in Galles per disputare la decima giornata del Guinness PRO14. Dopo la sconfitta interna contro il Munster di domenica scorsa, Biagi e compagni affronteranno gli Ospreys, franchigia con sede a Swansea. Sarà la seconda sfida stagionale tra le due franchigie: la partita di andata, giocata a Parma il 29 Settembre scorso, ha sorriso ai Gallesi che sono ...

Rugby - Mondiali 2018 : il Canada è l’ultimo avversario dell’Italia. Azzurri Nel girone con All Blacks e Sudafrica : L’Italia ha ufficialmente conosciuto l’ultimo avversario del proprio girone dei Mondiali 2019 di Rugby che si disputeranno in Giappone. Gli Azzurri se la dovranno vedere anche con il Canada che ieri ha sconfitto Hong Kong per 27-10 nel torneo di ripescaggio giocato a Marsiglia (Francia) a cui hanno partecipato anche Germania e Kenya. La nostra Nazionale non dovrà sottavalutare i nordamericani all’interno di un raggruppamento di ...

Rugby - l'Italia perde contro gli All Blacks Nel test match 66 a 3 : Nel test match di Roma i campioni del mondo della Nuova Zelanda hanno battuto 66-3 gli uomini di Conor O'Shea , ridotti a gomma piuma, incapaci di contenere l'assalto delle spille nere. I vari Tj ...

L’Italia di rugby è stata battuta 66-3 dalla Nuova Zelanda Nell’ultimo test match di novembre : La Nazionale maschile di rugby ha perso 66-3 contro la Nuova Zelanda nel suo ultimo test match autunnale, giocato sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma. Contro i campioni del mondo in carica l’Italia non ha potuto fare granché e

All Blacks - lo storia del mito del rugby : battaglie e mete Nel 1944 - maori missionari in Italia : Gli imbattibili All Blacks è un dogma alimentato di vittoria in vittoria: dalla Coppa del Mondo 2011 ad oggi - per restare nella storia contemporanea - la Nuova Zelanda - ha perso 4 partite ...