Nel promo del Festival di Sanremo 2019 Claudio Baglioni e Papaleo in un gioco di ruoli

Promossi e bocciati - le pagelle Nell’anno «travolgente» della politica italiana : Dopo la vittoria di Cinque Stelle e Lega il quadro del Palazzo è cambiato e la Seconda Repubblica è distrutta. Vediamo come sono andati i nuovi e i «vecchi» protagonisti

Annunciata la messa in onda di Grey’s Anatomy 14 su La7 Nel 2019 - data e video promo per la stagione degli addii : Dopo una lunga attesa che si è prolungata più del previsto, Grey's Anatomy 14 su La7 ha finalmente una data di inizio e si tratta del 7 gennaio 2019. Prevista inizialmente per lo scorso autunno, la messa in onda in prima visione in chiaro degli episodi della penultima stagione del medical drama di Shonda Rhimes arriva dunque subito dopo la Befana, come sempre con una programmazione di 3 episodi a sera il lunedì su La7. La quattordicesima ...

Politica - il pagellone 2018 : bocciati Renzi - Fico e ToniNelli. Promossi Salvini - Conte e Tria : Il 2018 è stato l'anno dei mondiali nel calcio e delle elezioni legislative nel mondo della Politica. Per entrambi gli ambiti l'evento per antonomasia. E se i risultati del Pallone...

Nel primo promo di Che Dio ci Aiuti 5 è già Natale con un mistero : dov’è la fede nuziale di Azzurra? (video) : Da ieri su Rai1 circola già il primo promo di Che Dio ci Aiuti 5. I protagonisti della quinta stagione (ci sono tutti tranne Diana del Bufalo, che ha lasciato la serie e tornerà solo per qualche episodio, e a sorpresa assente anche Arianna Montefiori) si dilettano in una divertente scenetta natalizia, organizzata dall'esuberante Suor Angela (interpretata da Elena Sofia Ricci). Presente invece una delle new entry del cast, una certa Ginevra, ...

Serie B - il Sud ‘programma’ la doppia promozione : Palermo-Lecce - le grandi piazze con l’obiettivo di tornare Nel calcio che conta : Non solo il campionato di Serie A, anche il torneo cadetto regala spettacolo, nell’ultima giornata sono arrivate importanti indicazioni. Sono le due le squadre del Sud in piena corsa per la promozione nel massimo campionato ed al momento al classifica è guidata dalla coppia Palermo-Lecce, i rosonero sicuramente hanno una squadra attrezzata per il primo posto, il Lecce invece rappresenta una bella sorpresa. Si tratta di due piazze ...

Game of Thrones 8 - Nel nuovo promo il ghiaccio incontra il fuoco (video) : Il ghiaccio incontra il fuoco nel teaser trailer dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones in arrivo ad Aprile su HBO e in Italia su Sky Atlanticprosegui la letturaGame of Thrones 8, nel nuovo promo il ghiaccio incontra il fuoco (video) pubblicato su TVBlog.it 07 dicembre 2018 09:40.

Gotham : nuova promo per la serie Fox e intanto Jeremiah si trasforma Nel Joker : Fox ha diffuso sul web una nuova promo correlata alla quinta stagione di Gotham, noto serial televisivo prequel di Batman. Ricordiamo che la season 5 segnerà la conclusione definitiva della serie ed aprirà la strada all'ascesa del Cavaliere oscuro, difensore di Gotham City. La serie nasce da un'idea di Bruno Heller, ed è trasmessa negli USA dal network Fox. Prima di far gustare il nuovo trailer ai lettori, proponiamo un breve recap di quanto ...

Il pilot di Batwoman in lavorazione in primavera : Nel promo di Elseworlds spunta la maschera di Bane - una coincidenza? : Il fine settimana porterà con sé la prima parte di Elseworlds, il crossover tra Supergirl 4, The Flash 5 e Arrow 7 ma, soprattutto, lo speciale evento che lancerà Batwoman e Kate Kane. Sarà proprio lei la protagonista della nuova serie di eroi DC che prenderà il via su The CW nel 2019 e le cui riprese inizieranno proprio la prossima primavera in quel di Vancouver. Kate Kane/Batwoman (Ruby Rose) farà il suo debutto nel crossover Arrowverse la ...

Uomini e donne forse promosso Nella fascia serale - potrebbe mancare Maria De Filippi : Grandi manovre in casa Mediaset per la prossima stagione televisiva 2019. Le anticipazioni di queste ore, riportate da TvBlog, rivelano che Uomini e donne, uno dei programmi storici del daytime di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, sbarcherà in prima serata. Un esperimento che sicuramente potrà rendere contenti i tantissimi fan della trasmissione che ogni giorno attira l'attenzione di circa tre milioni di spettatori, anche se al ...

Turismo Nel Parco dell’Aspromonte : nuovo Forum Cets per programmare le attività del 2019 : L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte promuove per Mercoledì 6 dicembre alle ore 16 presso il Salone Conferenze Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Sociali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria via T. Campanella n.38, il Forum Cets 2018-2019 al fine di illustrare le attività svolte nell’ambito del Piano Azioni e avviare la programmazione per la prossima stagione. Il Forum è organizzato con la preziosa collaborazione del ...

A caccia Nel Parco Nazionale d'Aspromonte - tre persone denunciate : Nei giorni scorsi, nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio coordinato dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale d'Aspromonte di Reggio Calabria e finalizzato alla ...

Giornata promozionale olio d'oliva ad AlbaNella : Gli spettacoli si terranno nella postazione allestita in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, mentre altre due postazioni saranno allestite in Piazza San Matteo, con i Nati per caso, e Piazza ...

Primo promo di The Flash 5×08 : un viaggio Nel tempo e i nemici di sempre per l’episodio numero 100 : Cento candeline pronte a farsi spegnere dai e Primo promo di The Flash 5x08: è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in attesa della visione dell'episodio numero 100 in onda negli Usa martedì prossimo, 4 dicembre. Siamo ormai arrivati agli sgoccioli di questo 2018 e non solo in termini di settimane ma anche di episodi delle serie tv americane e, in particolare, di The Flash 5 che saluterà il suo pubblico con un episodio epico e poi il ...

Auto : CS Promotor - immatricolazioni -2 - 1% Nel 2018 e -1 - 6% Nel 2019 : ... dall'introduzione del nuovo sistema di omologazione WLTP, dal rincaro dei carburanti, maggior spesa per benzina e gasolio per 4,6 miliardi, e dal rallentamento dell'economia che farà registrare una ...