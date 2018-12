Nel 2019 vuoi liberarti dai pensieri negativi? I consigli degli esperti

NBA 2019 - i risultati della notte (30 dicembre) : gli Spurs di BeliNelli battono i Clippers di Gallinari Nel giorno delle grandi prestazioni individuali : La notte NBA porta in dote nove partite, tra le quali spicca lo scontro tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Per i colori italiani, c’è anche spazio per la terza delle quattro sfide nel calendario stagionale tra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che equivale al derby italiano tra Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Andiamo a vedere come sono andate le gare di stanotte. Diverse partite hanno visto andare in scena ...

Cosa aspettarsi dalla geopolitica del gas Nel 2019 : Il gas è diventato il nuovo protagonista della geopolitica energetica. Da fonte minore nel panorama degli idrocarburi è diventato la leva della transizione per alcuni importanti attori internazionali, ...

Ponti e festività Nel 2019 : per Pasqua arrivano i «magnifici 12» : Se li chiamano i «magnifici 12» una ragione ci sarà. Non si tratta di supereroi, ma di giorni. Sì, quelli tra Pasqua e il Primo Maggio che, se si è tra i fortunati, potrebbero offrire la possibilità di godere di ben quasi due settimane di vacanza, anticipo di quelle classiche estive. Ma andiamo con ordine. Qual è la cosa che tutti facciamo quando inizia un anno nuovo? A parte le liste dei buoni propositi, che ci piacciono tanto, difficilmente ...

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi Nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Eclissi e allineamenti planetari eccezionali : ecco i 5 eventi astronomici da non perdere Nel 2019 [INFO e DETTAGLI] : Il 2019 porterà diversi eventi astronomici degni di nota che saranno visibili per molte persone sulla Terra, incluso un allineamento celeste che non si verificherà di nuovo fino agli anni del 2030. Oltre ai grandi eventi, il 2019 porterà anche 3 Super-Lune, una Luna Blu, molteplici sciami meteorici e decine di lanci di razzi da Cape Canaveral, in Florida. ecco allora in ordine cronologico i 5 migliori eventi astronomici del 2019 da segnare sul ...

Campania - De Luca : 'Nel 2019 il piano per il lavoro - concorso per 10mila ragazzi' : ll nuovo anno darà la svolta per quanto riguarda la situazione lavorativa e occupazionale in Campania. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto in un incontro aperto agli organi di stampa in una conferenza di fine anno. "Tra marzo e aprile 2019 - ha dichiarato De Luca - partirà il piano regionale per il lavoro con il quale saranno avviate le procedure per i concorsi per la selezione di circa dieci mila ...

Cinque modi per coltivare la gratitudine Nel 2019 : Ogni giorno, in Italia e nel mondo, un grazie viene a mancare, una parola gentile viene omessa e un gesto caritatevole resta disatteso. La cultura della gratitudine, ormai, sta perdendo larghissima parte della propria diffusione, lasciando sempre più spazio ad una massa indefinita e indistinta di egocentrismo. Questo particolare aspetto della società umana ha avvelenato la vita di tanti di noi, e sicuramente questo andamento ha influito ...

I film da vedere al cinema Nel 2019 - : ... la casa madre dei Minions di «Cattivissimo me» e del più recente «Grinch» : si tratta del sequel del fortunatissimo film che incassò quasi 900 milioni di dollari in tutto il mondo nel 2016. In ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Nella 10 km tl arriverà la riscossa per Ingvild Oestberg? Attesa per Elisa Brocard : Dopo le prime schermaglie odierne con la sprint che ha aperto il Tour de Ski, domani si inizia a fare sul serio a Dobbiaco, dove è in programma la prima gara distance della rassegna: si tratta dell’unica prova con partenze ad intervalli. Si inizierà con la 10 km femminile in tecnica libera alle ore 12.45. La rincorsa al trono di Therese Johaug è ormai lanciata: la norvegese non ha preso parte alla gara a tappe e così nel nuovo anno si ...

Dodici corsi di Laurea tutti nuovi. Ecco come cambia l'Università di Palermo Nel 2019 : Sono tante le novità che riguardano l'Università degli Studi di Palermo per il nuovo anno: dalle assunzioni, ai nuovi corsi di Laurea a Palermo e nelle sedi decentrate di Trapani, Agrigento e ...

Università - più assunzioni Nel 2019. Ma solo per gli atenei virtuosi e con i conti a posto : L'annuncio del ministro Bussetti. Oltre duemila posti a disposizione. "Non solo ripristino del turn over ma valutazioni su offerta formativa e bilanci". Ecco chi è in vetta alla classifica

Pieghevoli - forati e 5G : Nel 2019 arrivano gli smartphone del futuro : Saranno Pieghevoli, proprio come un libro, avranno un piccolo foro nel display, saranno in grado di supportare le nuove reti cellulari di quinta generazione, ovvero 5G. Sono gli smartphone del futuro, un futuro che è già vicinissimo: già nel 2019 potrebbero essere immessi sul mercato. La flessibilità del display, grazie alla quale i telefoni potranno piegarsi, è in assoluto la più grande novità. E dopo le anticipazioni del 2018, sono attesi per ...

La seconda parte di NCIS 16 debutta Nel 2019 con una guest star d’eccezione : trama e foto della première invernale : Guai in vista per la squadra degli agenti del Naval Criminal Investigative Service: NCIS 16 riparte con la première di metà stagione negli Stati Uniti subito dopo le festività, martedì 8 gennaio su CBS, con un episodio che rischia di mettere in pericolo il lavoro dell'intero team. Si intitola Toil and Trouble il primo episodio della sedicesima stagione in onda nel 2019, che dopo il finale autunnale in stile natalizio si preannuncia come ricco ...