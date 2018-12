NBA | Washington Wizards | John Wall costretto a operarsi | per lui stagione finita

NBA - Washington Wizards nei guai : John Wall potrebbe aver finito la stagione : John Wall, play degli Washington Wizards, potrebbe essere costretto ad operarsi al tallone: stagione compromessa NBA, Washington Wizards nei guai. Il playmaker della squadra John Wall sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un intervento chirurgico sul suo tallone sinistro infortunato, intervento che gli costerebbe uno stop da sei a otto mesi. Tale assenza del giocatore franchigia condizionerebbe inevitabilmente la stagione di ...

NBA - Wizards-Suns - partita folle e da record! Vince Washington dopo 3 OT : Washington Wizards-Phoenix Suns 149-146 3OT In un'ipotetica scala d'interesse che va da zero a dieci, in una notte NBA che offriva stimoli in ognuna delle sue gare, il testa a testa tra Washington e ...

Basket - NBA : a Denver il big match con Toronto - LeBron ko a Washington : Washington - Ancora un passo falso e seconda sconfitta di fila. Toronto, 23-9, si riscopre fragile lontana dall'Air Canada Centre. Nel big match di giornata tra la miglior squadra della Lega e la ...

NBA - Denver stende Toronto. Lakers ko a Washington : MILANO - Sette le partite disputate nella notte NBA , su tutte il big match fra le due migliori squadre della lega: Denver Nuggets e Toronto Raptors . Vince Denver, che ha superato per 95-86 Toronto ...

Mercato NBA : Trevor Ariza passa a Washington - a Phoenix arrivano Austin Rivers e Kelly Oubre : Tutto è ben quel che finisce bene. Phoenix e Washington infatti, in maniera del tutto involontaria, erano riuscite nelle ultime ore a fare un bel po' di pubblicità , e di casino, con una trattativa ...

Mercato NBA - che trade tra Suns e Washington! Ariza scambiato per Rivers ed Oubre : Mercato NBA, Suns e Wizards hanno completato una trade molto interessante che cambia i roster delle due franchigie Mercato NBA, Suns e Wizards hanno messo a segno una delle trade più interessanti di questa fase di scambi. Trevor Ariza è stato scambiato dai Suns per Rivers ed Oubre. Con questo stravolgimento, Washington si trova ad avere ben 4 uomini di un certo livello tra gli esterni, oltre ad Ariza vi sono già nel roster Wall, Beal ed ...

Mercato NBA : Phoenix e Memphis confondono i Brooks - salta lo scambio già fatto con Washington : ... Washington e Phoenix Ovviamente, dopo una figuraccia di questa portata, è cominciato quasi immediatamente lo scaricabarile delle responsabilità per quello che è successo mentre il mondo della NBA se ...

NBA - super Kyrie Irving a Washington nel finale : vince Boston all'OT : Washington Wizards-Boston Celtics 125-130 OT Una sfida non come le altre, che già alla vigilia prometteva spettacolo e intensità , visti i precedenti delle ultime stagioni, , nonostante la forbice dei ...

Mercato NBA : trade a 3 tra Milwaukee - Cleveland e Washington - i dettagli : Mercato NBA: Milwaukee, Cleveland e Washington hanno messo a segno una trade che ha portato Hill ai Bucks Milwaukee, Cleveland e Washington sono state le protagoniste dell’ultima trade che ha scosso il Mercato NBA. Si sono mossi diversi giocatori, alcuni dei quali potrebbero ‘pesare’ molto dato che in ballo ci sono squadre che puntano ai playoff come i Bucks. Proprio la franchigia di Milwaukee ha ricevuto George Hill e ...

Mercato NBA - scambio a tre Cleveland-Milwaukee-Washington : Dellavedova torna ai Cavs - George Hill ai Bucks : Tutte le strade del Mercato sembrano passare dai Cleveland Cavaliers. Dopo aver mandato Kyle Korver agli Utah Jazz solamente pochi giorni fa, i campioni in carica della Eastern Conference nella notte ...

NBA : Washington vuole scambiare Wall - ma le richieste sono tutte per Beal : Una vittoria convincente come quella conquistata contro Houston potrebbe cambiare la forma, ma difficilmente la sostanza nello spogliatoio degli Wizards. Il talento di John Wall infatti non aveva ...

NBA : James Harden show da 54 punti - ma a vincere all'OT è Washington : Washington Wizards-Houston Rockets 135-131 OT In un inizio stagione pieno di polemiche e da dimenticare in fretta, gli Wizards trovano il successo più significativo allo scadere del primo quarto della ...

NBA - senza il vero Gallinari - ancora febbricitante - L.A. fa risorgere Washington : Washington Wizards-L.A. Clippers 125-118 Washington è senza molti dubbi la squadra più disfunzionale di questo primo mese di stagione NBA, con i Clippers invece una delle soprese più liete " chiamati ...

NBA - Washington Wizards pronti a cedere i big Wall e Beal : si scatena l’asta? : Washington Wizards alle prese con quella che potrebbe essere definita una mini rivoluzione interna: il mercato potrebbe accendersi ben presto I Washington Wizards “smontano”? Sembra proprio che i risultati a dir poco scarsi in questo inizio di stagione NBA, abbiano convinto la dirigenza degli Wizards ad operare scambi massicci sul mercato. 5-11 il pessimo record di una squadra abituata invece ad arrivare i playoff, ma ciò che è ...