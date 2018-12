NBA – Timberwolves | Wiggins risponde alle critiche | “fischi? Abbiamo tifosi di merda”

NBA : Belinelli guida gli Spurs contro i TImberwolves - LeBron scatenato contro i Pelicans : Importante vittoria per gli Spurs , che superano facilmente Minnesota, 98-124,: Belinelli realizzerà 17 punti. Grande partita per LeBron , tripla doppia, 22 punti, 12 rimbalzi e 14 assist, nella ...

NBA – Jimmy Butler ne esce da signore : “Timberwolves? Potevo dire di tutto ai media ma…” : Jimmy Butler si toglie un sassolino dalla scarpa e chiarisce il suo comportamento nei momenti precedenti all’addio ai Timberwolves Jimmy Butler e i Timberwolves non si sono lasciati in maniera ‘pacifica’. Il giocatore ha richiesto a gran voce la cessione, escludendosi dal roster e poi presentandosi agli allenamenti per forzare il suo addio con un comportamento al quanto irritante verso compagni e coaching staff. ...

NBA - Gallinari fa volare i Clippers. Spurs sconfitti dai Timberwolves : NEW YORK, STATI UNITI, - Vittoria pesante per i Clippers trascinati da Danilo Gallinari , mentre un buon Belinelli non basta agli Spurs per evitare la sconfitta a Minnesota. Nottata agrodolce in ...

NBA – I Timberwolves tornano al successo : Derrick Rose e Karl-Anthony Towns stendono i Nets : I Minnesota Timberwolves spezzano la streak di due ko consecutivi e tornano alla vittoria: Rose e Towns decisivi nel successo sui Nets Dopo due sconfitte consecutive arrivate contro i sorprendenti Grizzlies, in testa alla Western Conference e contro i Denver Nuggets, lanciati in piena corsa Playoff, i Minnesota Timberwolves sono tornati al successo. La franchigia di Minneapolis ha superato i Brooklyn Nets per 102-112. Gran merito del ...

NBA – Butler - che stoccata ai Timberwolves : “differenze con i Sixers? Come il giorno e la notte” : Jimmy Butler entusiasta della sua nuova esperienza ai Sixers: la guardia non perde occasione di rifilare una stoccata ai Timberwolves Dopo aver fatto qualsiasi cosa pur di farsi scambiare, forzando la cessione a più riprese, Jimmy Butler é stato scambiato dai Timberwolves finendo ai Sixers. Il prodotto di Marquette si é detto contento della sua nuova esperienza, elogiando la qualità dei nuovi compagni (in particolare Simmons e Embiid) e ...

NBA – Il ruggito dei Grizzlies - Marc Gasol sugli scudi : sonoro ko per i Timberwolves : sonoro ko per il Timberwolves nella sfida di domenica sera, orario Europeo: Marc Gasol trascina i Grizzlies al successo con 26 punti e 13 rimbalzi Come di consueto, ogni domenica sera l’NBA regala un match ad orari ‘normali’ anche per il pubblico europeo. Quest’oggi è toccato a Minnesota e Memphis dare spettacolo nel posticipo domenicale. Il Target Center di Minneapolis è diventato terreno di caccia dei Grizzlies, capaci di superare 87-100 ...

NBA Sundays – I Grizzlies mettono alla prova i nuovi Timberwolves senza Jimmy Butler : la preview del match : La partita domenicale dell’NBA, con l’orario europeo, mette di fronte i Memphis Grizzlies e i nuovi Minnesota Timberwolves dopo l’addio di Himmy Butler L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Minnesota Timberwolves ospitare i Memphis Grizzlies al Target Center, con diretta domenica 18 novembre a partire dalle 21.30 su Sky ...

NBA : i Lakers vincono in volata - ai Timberwolves non bastano super Rose e le triple a segno : Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 114-110 I Lakers stanno iniziando a farci l'abitudine: per vincere quest'anno tocca soffrire. E così, al secondo incrocio stagionale contro i T'wolves, serve ...

NBA – I Timberwolves continuano ad alzare la posta nell’affare Butler : chiesto ai Rockets un asset importantissimo : I Timberwolves continuano ad alzare le proprie pretese per la cessione di Jimmy Butler: chieste 4 scelte ed Eric Gordon agli Houston Rockets In casa Timberwolves continua a tenere banco la questione relativa alla cessione di Jimmy Butler. La pista più calda, in ottica trade, attualmente sarebbe quella rappresentata dagli Houston Rockets, alla ricerca di un giocatore capace di dare una svolta al pessimo inizio di stagione della franchigia ...

Mercato NBA – I Rockets vanno all-in su Jimmy Butler : ecco l’offerta che fa vacillare i Timberwolves : Gli Houston Rockets vogliono Jimmy Butler, la franchigia texana cerca l’accordo con i Timberwolves: ecco la base della trade La telenovela sull’addio di Jimmy Butler dai Minnesota Timberwolves si arricchisce di un’altra puntata davvero particolare. Raffreddatosi l’interesse degli Heat, sull’ex Chicago Bulls si sarebbero fiondati gli Houston Rockets. Nonostante l’arrivo di Carmelo Anthony infatti, GM dei texani, Daryl Morey, vorrebbe ...

NBA – Jimmy Butler parla da… leader : “ho 81 partite da giocare con i Timberwolves - noi grintosi nonostante il ko” : nonostante la sconfitta contro i San Antonio Spurs, ma soprattutto il suo status, che lo vede solo in attesa che gli venga comunicata la sua prossima squadra, Jimmy Butler parla da leader e trascina i Timberwolves nonostante abbia chiesto la cessione, nonostante abbia spaccato lo spogliatoio e nonostante aspetti praticamente solo che gli venga comunicata quale sarà la sua prossima squadra, Jimmy Butler è scero regolarmente in campo con i ...

NBA – Kevin Garnett la tocca piano : “trade Jimmy Butler? Il proprietario dei Timberwolves non capisce un cazzo” : L’ex giocatore dei Timberwolves, Kevin Garnett, è intervenuto duramente sulla questione relativa alla trade di Jimmy Butler: ‘The Big Ticket’ ha attaccato il proprietario della franchigia Glen Taylor In casa Timberwolves continua a tenere banco il caso Jimmy Butler. Nonostante la richiesta di cessione, il giocatore continua a restare in Minnesota, visto che ogni potenziale trade è stata rifiutata o è fallita appena prima ...