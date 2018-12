NBA | Klay Thompson ritrova la mano dalla distanza e le urla | “mi sei mancata” VIDEO

NBA - che cosa succede a Klay Thompson? Dentro i suoi problemi al tiro da tre : A osservare il quadro generale dei Golden State Warriors, la stagione sta andando tutto sommato secondo le attese. Nonostante i tanti infortuni , gli screzi in spogliatoio e le batoste subite negli ...

NBA - Klay Thompson non dimentica i Cavs : 'Prenderci in giro vi ha portato solo sconfitte nelle Finals ' : Sono passati solamente sei mesi, ma orami parlare della rivalità tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers sembra quasi una cosa vintage. A metà giugno Steph Curry, Kevin Durant e compagni ...

NBA – Klay Thompson infiamma la vigilia di Cavs : “da quando ci hanno provocato stiamo 1-8 - idioti” : Klay Thompson attacca duramente i Cleveland Cavaliers in vista della prossima sfida di regular season: la guardia degli Warriors infiamma la rivalità con franchigia dell’Ohio Una delle più grandi rivalità sviluppatesi negli ultimi anni É sicuramente quella fra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Per 4 volte negli ultimi 4 anni le due squadre hanno monopolizzato le proprie conference, arrivando alle Finals senza grandi intoppi. La ...

NBA - Steph Currry : una chiacchierata con Neymar e quel segreto su Klay Thompson : A unire Neymar e Curry non solo l'adrenalina dei grandi momenti di sport, ma anche le emozioni più private da vivere in famiglia , ai tre bimbi di Steph e Ayesha il giocatore del PSG risponde con un ...

NBA - Klay Thompson con 14 triple entra nella leggenda : Klay Thompson, guardia dei Golden State Warriors, è entrato nella leggenda mandando a bersaglio ben 14 triple contro i malcapitati Chicago Bulls, il precedente record di 13 era detenuto dal compagno di squadra Steph Curry. I Warriors hanno vinto per 149 a 124 una partita mai in discussione e, con un record di 7 vinte e una persa, sono ampiamente al comando della Western Conference.Il figlio di Mychal, ex giocatore dei Los Angeles Lakers, reduce ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 ottobre) : Klay Thompson da record. Milwaukee resta imbattuta e batte Toronto. Supplementare felice per gli Spurs di Belinelli : E’ stata la notte di Klay Thompson. Il tiratore di Golden State riscrive il libro dei record della NBA, disputando una clamorosa prestazione da 52 punti (massimo stagionale per un giocatore) nel 149-124 con cui i campioni in carica demoliscono i Chicago Bulls. Thompson segna 10 triple nel solo primo tempo (eguagliato il primato di Parsons del 2014), ma soprattutto la guardia dei Warriors firma altre quattro triple nel terzo quarto, ...

