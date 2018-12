NBA – Infortunio John Wall | stagione finita | il playmaker degli Wizards dovrà operarsi al

NBA – John Wall - l’infortunio al tallone non passa : il playmaker dei Wizards fa ricorso al consulto di uno specialista : John Wall ancora alle prese con un infortunio al tallone che non intende passare: il playmaker degli Wizards si sottoporrà al controllo dello specialista Richard Anderson Piove sul bagnato in casa Wizards. La stagione dei capitolini non sta andando secondo i piani con un pessimo record stagionale di 13 vittorie e 23 sconfitte che mantiene Washington ben lontana dalla zona Playoff. A complicare la situazione ci si è messo anche ...

NBA - infortunio LeBron James - Lakers in allerta : l'assenza potrebbe essere più lunga del previsto : "Questa è la prima volta che chiudiamo un testa a testa combattuto nel finale, senza che lui fosse sul parquet. Se LeBron avesse giocato questa gara, probabilmente la conclusione sarebbe stata diversa"...

NBA - infortunio LeBron James : ecco l’esito della risonanza magnetica : Nba, infortunio LeBron James: fortunatamente per i Lakers non si tratta di nulla di grave per il King di Los Angeles Nba, infortunio LeBron James, l’esito della risonanza magnetica è stato negativo, una buona notizia per i Los Angeles Lakers. “Ho schivato un proiettile, ringrazio l’uomo del piano di sopra. Torno presto”, ha twittato LeBron, tranquillizzando i propri tifosi dopo la paura a seguito dell’infortunio occorsogli ...

NBA – Lakers - LeBron James commenta il suo infortunio : “di solito non mi preoccupo - ma…” : LeBron James fa chiarezza sulle dinamiche del suo infortunio occorso la notte di Natale nella sfida contro gli Warriors: in caso di lungo stop per Los Angeles sarebbe un brutto colpo Nonostante lo strepitoso successo contro il Golden State Warriors, maturato nella sera di Natale, i tifosi dei Los Angeles Lakers non possono sorridere pienamente. I giallo-viola devono fare i conti con l’infortunio di LeBron James che ha rimediato un ...

NBA - infortunio all'inguine per LeBron James nella vittoria dei Lakers su Golden States : Un problema all'inguine, che sarà verificato domani con una risonanza magnetica, ha costretto LeBron James a chiamarsi fuori nella gara tra Los Angeles e Golden State . Il n.23 dei Lakers è infatti ...

NBA - i Lakers battono i Warriors ma c'è l'infortunio di LeBron James : OAKLAND, USA, - I Los Angeles Lakers battono Golden State alla Oracle Arena per 127-101 ma perdono per infortunio LeBron James. La supersfida di Natale si risolve a favore dei gialloviola e questo ...

NBA - Infortunio LeBron James : Lakers in allarme! L'esito dei primi esami e tempi di recupero [VIDEO] : Infortunio all'inguine per LeBron James nella notte di Natale: Lakers in allarme, ma dai primi esami sembra non ci sia niente di cui preoccuparsi Il Natale 2018 non ha regalato proprio un bel regalo a ...

NBA – Infortunio LeBron James : Lakers in allarme! L’esito dei primi esami e tempi di recupero [VIDEO] : Infortunio all’inguine per LeBron James nella notte di Natale: Lakers in allarme, ma dai primi esami sembra non ci sia niente di cui preoccuparsi Il Natale 2018 non ha regalato proprio un bel regalo a LeBron James. La sua squadra ha vinto, nella notte italiana, contro i Golden State Warriors di Curry, ma dal secondo tempo in poi ha dovuto fare a meno della sua punta di diamante. Al 23° minuto di gioco, infatti, LeBron James è stato ...

Basket - NBA : i Lakers travolgono i Warriors - ma LeBron esce per infortunio - Harden show : Nel Natale della Nba LeBron James riesce ad avere la meglio sui Warriors di Curry e Durant, ma abbandona il parquet per infortunio dopo 21': i Lakers vincono 127 -101. Houston invece supera l'ostacolo ...

NBA - Chris Paul : ancora il solito infortunio - lui e i Rockets vanno ko a Miami : Miami Heat-Houston Rockets 101-99 Più ancora del ko arrivato nei secondi conclusivi contro gli Heat, a Houston nel post-game preoccupano le condizioni fisiche di Chris Paul: la point guard dei Rockets ...

NBA – Infortunio Dwight Howard - ‘Superman’ rassicura i tifosi Wizards : “non sono preoccupato - mi è già successo” : Dwight Howard rassicura i fan degli Washington Wizards in merito al suo Infortunio: la riabilitazione prosegue bene e il centro ex Hornets ha voglia di tornare presto in campo “non sono preoccupato, ci sono già passato”, con queste Parole Dwight Howard ha rassicurato i tifosi degli Wizards in merito al suo Infortunio. Se la stagione dei capitolini è iniziata con un ritmo davvero altalenante (12 vittorie e 20 sconfitte), lo si deve anche ...

NBA – Infortunio Valanciunas : il colpo di Draymond Green gli procura la dislocazione del pollice [VIDEO] : Infortunio per Jonas Valanciunas dei Toronto Raptors: il colpo subito da Draymond Green gli procura una dislocazione del pollice Nonostante sia tornato in campo da sole due partite, Draymond Green ha già fatto sentire la sua ‘presenza’. Il cestista dei Golden State Warriors ha già fatto la prima vittima dopo il suo ritorno. Nella sfida contro i Toronto Raptors, mentre difendeva su Jonas Valanciunas, Draymond Green ha colpito la ...

NBA – Infortunio Lou Williams - brutte notizie per i Clippers! Coach Rivers : “impossibile da sostituire - spero che…” : Doc Rivers annuncia alla stampa l’Infortunio di Lou Williams: la stella dei Clippers dovrà stare fuori qualche settimana a causa di un problema al bicipite femorale destro I Los Angeles Clippers dovranno fare a meno di una delle pedine fondamentali del proprio roster: Lou Williams. Il Sesto uomo dell’anno in carica sta viaggiando a 17.2 punti e 4.5 assist di media a partita, cifre delle quali il gioco dei Clippers risentirà molto durante ...

NBA – Infortunio Tristan Thompson : situazione tragica in casa Cleveland Cavaliers : Dopo il ko Kevin Love, anche l’altra stella si fa male: infortunatosi nella sfida contro i Bucks, Tristan Thompson rientrerà nel giro di 4 settimane situazione davvero complicata in casa Cleveland Cavaliers. Le ottimistiche ambizioni di Playoff ad inizio stagione si sono ben presto scontrate con 6 vittorie e 21 sconfitte nelle prime gare di campionato, un inizio che ha proiettato i Cavs sul fondo della classifica ad Est. Come se non ...