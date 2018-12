Nba | il derby italiano viene vinto da Belinelli | tutto ok per i Warriors contro i Blazers

Risultati Nba – Belinelli batte Gallinari nel derby italiano - Durant trascina Golden State : ok Rockets e Celtics : Ventuno punti per il giocatore italiano, che non riesce però ad evitare la sconfitta dei Clippers con San Antonio. Sorridono anche i Warriors, corsari sul parquet di Portland Non basta una grande prestazione di Danilo Gallinari per evitare ai Clippers la sconfitta con San Antonio, che riesce ad imporsi allo Staples Center con il punteggio di 111-122. Il derby italiano se lo aggiudica dunque Marco Belinelli il quale, nonostante realizzi ...

Nba : il derby di Los Angeles va ai Clippers - Belinelli e gli Spurs ko contro Denver : Nella "città degli angeli" i Clippers guidati da un super Williams, 36, e da Gallinari , 19 con 10 rimbalzi,, superano i Lakers 118-107. Sorpresa a Orlando, dove Toronto capitola per 87-116 contro i ...

Risultati Nba – Lakers ko senza LeBron - il derby di Los Angels porta in trionfo i Clippers : bene anche Pelicans e Thunder : Il derby di Los Angeles finisce in gloria per i Clippers, i Lakers colano a picco senza LeBron: male anche Timberwolves e Spurs I Risultati NBA della notte italiana mostrano un tabellino con 10 match giocati in questo 29 dicembre. La partita che però ha attirato più di tutte le attenzioni dei tifosi e dei media è il derby tra i Lakers ed i Clippers. Le due squadre di Los Angeles si sono affrontate a viso aperto allo Staples Center, dove il ...

Nba 2019 - i risultati della notte (29 dicembre) : ai Clippers il derby di Los Angeles - sconfitte per San Antonio Spurs e Toronto Raptors : Ben dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Nella sfida cittadina tra Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, successo esterno per la formazione di Danilo Gallinari grazie ad un incontenibile Lou Williams. Sconfitta invece per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli sul campo dei Denver Nuggets. Cade anche Toronto, superata a sorpresa dagli Orlando Magic, mentre Oklahoma City vince con qualche difficoltà a Phoenix. Vittorie anche ...

Risultati Nba – Harden show - il Barba ne mette a segno 50! Il ‘derby italiano’ a Belinelli : James Harden asfalta LeBron James, il ‘derby italiano’ va a Belinelli: tutti i Risultati delle partite NBA disputate nella notte italiana Solo quattro le partite di NBA disputate nella notte italiana, nonostante ciò, però, non è mancato lo spettacolo. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con i padroni di casa che hanno conquistato una speciale vittoria per 126-111. Un incredibile James ...

Basket - Nba : Houston travolge Golden State - a Gallinari primo derby azzurro : WASHINGTON - Houston, 7-7, è tornata, Golden State, 12-4,, invece, rischia di perdersi. La straripante vittoria dei Rockets in casa contro i campioni in carica è ricca di significati. I texani, dopo ...

