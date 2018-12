NBA | Golden State torna al successo | Portland battuta in casa

NBA : Harden trascina Houston - Portland batte Golden State : Nella notte Nba impresa di Portland che piega i campioni in carica di Golden State 110-109 dopo un overtime e grazie ad una bomba da tre di Lillard a pochi secondi dalla fine. I Lakers senza LeBron ...

NBA - infortunio all'inguine per LeBron James nella vittoria dei Lakers su Golden States : Un problema all'inguine, che sarà verificato domani con una risonanza magnetica, ha costretto LeBron James a chiamarsi fuori nella gara tra Los Angeles e Golden State . Il n.23 dei Lakers è infatti ...

Ranking NBA - Golden State dominante. Ma occhio a Denver : Pronti per la maratona Nba di Natale? Cinque spettacolari partite, a cominciare da New York-Milwaukee che apre alle 18 italiane un programma destinato a chiudersi alle 7 di mercoledì mattina, orario ...

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers - NBA oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Il giorno scelto è quello di Natale, la cornice è quella della Oracle Arena di Oakland: il primo scontro dell’anno tra i Golden State Warriors campioni NBA e i nuovi Los Angeles Lakers di LeBron James è arrivato, e visto che gli incontri natalizi sono tra i più sentiti della regular season, c’è da scommettere che le scintille non saranno poche. Golden State ha vissuto, finora, una stagione senza il concetto di dominio su tutto e su ...

NBA - Golden State-L.A. Clippers 129-127 : Curry e Durant ne segnano 77 - Gallinari non basta : I Golden State Warriors sono definitivamente pronti per la partita di Natale. Nonostante gli infortuni, le polemiche, gli scontri in spogliatoio e un interesse per la regular season a tratti volatile, ...

NBA - risultati della notte : Golden State batte Dallas e Doncic - OKC sale al 1° posto a Ovest : Golden State Warriors-Dallas Mavericks 120-116 È Kevin Durant il killer designato dagli Warriors per chiudere i conti contro Dallas e il n°35 risponde presente: in una partita da 29 punti, 12 rimbalzi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 dicembre) : Gallinari batte il suo passato - Belinelli ko con Houston. Durant trascina Golden State : Sette partite nella notte NBA. Danilo Gallinari scendeva in campo contro il suo passato ed è stata una serata molto positiva per il giocatore italiano. I suoi Los Angeles Clippers hanno sconfitto 132-111 i Denver Nuggets, ex squadra proprio del Gallo e anche attualmente formazione in testa alla Western Conference. Un match che ha visto i californiani sempre in pieno controllo e nel quale Gallinari è stato il miglior marcatore, insieme al ...

NBA - Belinelli show e gli Spurs volano. Utah supera Golden State : NEW YORK, USA, - Super Marco Belinelli e gli Spurs volano. Nella notte NBA l'azzurro, con 18 punti, conditi da 2 rimbalzi e 3 assist,, suo record stagionale, in 17' è il grande protagonista del ...

