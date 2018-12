NBA | Belinelli vince il derby contro Gallinari | gli Spurs passano a L A

NBA 2019 - i risultati della notte (30 dicembre) : gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari nel giorno delle grandi prestazioni individuali : La notte NBA porta in dote nove partite, tra le quali spicca lo scontro tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Per i colori italiani, c’è anche spazio per la terza delle quattro sfide nel calendario stagionale tra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che equivale al derby italiano tra Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Andiamo a vedere come sono andate le gare di stanotte. Diverse partite hanno visto andare in scena ...

NBA : il derby di Los Angeles va ai Clippers - Belinelli e gli Spurs ko contro Denver : Nella "città degli angeli" i Clippers guidati da un super Williams, 36, e da Gallinari , 19 con 10 rimbalzi,, superano i Lakers 118-107. Sorpresa a Orlando, dove Toronto capitola per 87-116 contro i ...

NBA - vittorie per gli italiani : Belinelli e Gallinari protagonisti : TORINO - vittorie per gli italiani Nba Marco Belinelli e Danilo Gallinari nei rispettivi match che San Antonio e Los Angeles Clippers hanno disputato nella notte italiana. Gli Spurs hanno avuto la ...

NBA - vincono Belinelli e Gallinari : Spurs ottavi a Ovest grazie ai Clippers : San Antonio Spurs-Denver Nuggets 111-103 Vi ricordate la crisi dei San Antonio Spurs e la concreta possibilità che la loro ventennale striscia di partecipazioni ai playoff fosse in pericolo? Ecco, vi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 dicembre) : vittorie per Gallinari e Belinelli. Doncic sfiora la tripla doppia : Dieci partite nella notte NBA, che ha visto vincere entrambi i giocatori italiani. Si comincia da Danilo Gallinari e dai suoi Los Angeles Clippers, che si sono imposti per 127-118 in casa contro i Sacramento Kings. Dopo le super prestazioni delle ultime settimane, il Gallo chiude con “solo” 14 punti ed una prestazione negativa al tiro (4/11 totale). Sono decisivi dalla panchina i contributi di Lou Williams, devastante sul finire del ...

Basket - NBA : Gallinari trascina i Clippers - serata no per Belinelli : NEW YORK - Gallinari conferma il suo stato di grazia e guida i Clippers alla vittoria sulla capolista Denver. Niente da fare, invece, per Belinelli e gli Spurs, ko nel derby texano contro Houston. A ...

Basket - NBA : Gallinari stende i Nuggets - gara da dimenticare per Belinelli e gli Spurs : Ottimo risultato per i Clippers contro i Nuggets: protagonista della gara Nba il nostro Gallinari con 21 punti. Male invece Belinelli , che terminerà la partita con basse percentuali e con soli 3 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 dicembre) : Gallinari batte il suo passato - Belinelli ko con Houston. Durant trascina Golden State : Sette partite nella notte NBA. Danilo Gallinari scendeva in campo contro il suo passato ed è stata una serata molto positiva per il giocatore italiano. I suoi Los Angeles Clippers hanno sconfitto 132-111 i Denver Nuggets, ex squadra proprio del Gallo e anche attualmente formazione in testa alla Western Conference. Un match che ha visto i californiani sempre in pieno controllo e nel quale Gallinari è stato il miglior marcatore, insieme al ...

NBA - Gallinari ferma la corsa di Denver - Belinelli cade a Houston davanti a Harden : L.A. Clippers-Denver Nuggets 132-111 Dall'inizio alla fine, quella disputata dagli L.A. Clippers è stata forse la miglior prestazione stagionale, arrivata peraltro contro una squadra di tutto rispetto ...

NBA - Spurs sul velluto contro Minnesota : 17 di Belinelli. Tripla doppia per LeBron - Pelicans ko : San Antonio non si ferma piu': 124-98 contro Minnesota, con la miglior prestazione stagionale dall'arco, 19 triple,, 36 assist e la settima vittoria nelle ultime otto gare. Coach Popovich sembra aver ...

NBA : Belinelli guida gli Spurs contro i TImberwolves - LeBron scatenato contro i Pelicans : Importante vittoria per gli Spurs , che superano facilmente Minnesota, 98-124,: Belinelli realizzerà 17 punti. Grande partita per LeBron , tripla doppia, 22 punti, 12 rimbalzi e 14 assist, nella ...

NBA risultati : LeBron e i Lakers piegano i Pelicans - Belinelli e Spurs devastanti : Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans 112-104 LeBron James con l'influenza è comunque meglio del 99% dei colleghi. Dopo aver saltato l'allenamento del mattino per rimanere a letto a recuperare, King ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 dicembre) : LeBron James trascina i Lakers con una tripla doppia - ok gli Spurs di Belinelli (17 punti) : Nuova notte NBA dall’elevato spirito spettacolare: le arene d’America si sono riempite per dieci partite ora lottate, ora scontate, ma molte volte si è assistito a delle notevoli prestazioni individuali. Andiamo a vedere cos’è successo. Il match più atteso della notte, quello tra Boston Celtics e Milwaukee Bucks, vede questi ultimi passare al TD Garden per 107-120 e aggiornare a 22-9 il proprio bilancio vittorie-sconfitte. A ...