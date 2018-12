Natale - sulle tavole estere trionfa il Made in Italy : 3 - 4 miliardi di euro - è record : Teleborsa, - record storico per il Made in Italy alimentare sulle tavole delle festività di tutto il mondo con l'export di vini, spumanti, panettoni, formaggi, salumi, ma anche caviale Made in Italy ...

Natale : record storico per il Made in Italy sulle tavole estere - spumante italiano in testa alle classifiche : Mai così tanti brindisi come quest'anno nel mondo saranno Made in Italy E' record storico per il Made in Italy alimentare sulle tavole delle festività di tutto il mondo con l'export di vini, spumanti, panettoni, formaggi, salumi ma anche caviale Made in Italy che solo per il periodo di Natale supera i 3,4 miliardi di euro, in aumento dell'1%. E' quanto emerge ...

Natale - Coldiretti : 3 - 4 miliardi di Made in Italy sulle tavole estere - è record : E’ record storico per il Made in Italy alimentare sulle tavole delle festività di tutto il mondo con l’export di vini, spumanti, panettoni, formaggi, salumi ma anche caviale Made in Italy che solo per il periodo di Natale supera i 3,4 miliardi di euro, in aumento dell’1%. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti sulla base delle proiezioni relative al mese di dicembre 2018 su dati commercio estero dell’Istat. Ad aumentare – sottolinea la ...

Il Natale di Chiara Ferragni e Fedez : sci e relax sulle Dolomiti : Agenzia Vista, Alpe di Siusi, 26 dicembre 2018 Sci, regali e spirito natalizio sui Ferragnez che si sono rifugiati all'Ape di Siusi in Alto Adige. La coppia Chiara Ferragni e Fedez stanno...

Lite sulle vacanze di Natale - così Mara Venier sbotta sui social : A Natale siamo tutti più buoni? Sì, a patto di non superare il limite. Mara Venier, reduce dai successi di 'Domenica In', ha deciso di trascorrere le vacanze natalizie al caldo della Repubblica ...

Natale critico sulle strade : due morti e un ferito : Un'altra vittima Ben più tragico, invece, il sinistro nella Bassa Reggiana, nella notte della vigilia di Natale: un 84enne di Castelnovo Sotto , Reggio Emilia, è morto in seguito alle gravi lesioni ...

Dai casoncelli ai porcedduzzi - il Natale sulle tavole degli italiani : Si spendono in media 90 euro a famiglia per imbandire le tavole del Natale, che il 91% degli italiani ha scelto di consumare a casa propria o con parenti o amici. E' quanto emerge da una analisi ...

Chiara Ferragni e la FOTO censurata del lato B di Fedez : il Natale dei Ferragnez sulle Dolomiti [GALLERY] : Chiara Ferragni e Fedez trascorreranno il Natale con Leone in uno splendido resort sulle Dolomiti: ciò che attira la curiosità dei fan è però quella FOTO hot del rapper censurata dall’influencer Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo le vacanze natalizie in un lussuoso resort sulle Dolomiti. Lo scenario innevato delle splendide montagne italiane farà da sfondo alle loro ferie ad alta quota. Anche dalle piste di sci, dalla spa e ...

Anticiclone - caldo anomalo da Nord a Sud : è una Vigilia di Natale dal clima mai visto - oltre +21°C sulle Alpi [DATI LIVE] : L’Anticiclone delle Azzorre sta garantendo sull’Italia condizioni di bel tempo diffuso e caldo anomalo in questa Vigilia di Natale dal clima mai visto, con valori di alta pressione che hanno superato i 1025hPa in Sardegna, Sicilia e al Nord/Ovest. Proprio sulle Alpi occidentali, tra Piemonte e Lombardia, registriamo stamattina le temperature massime più elevate con la complicità del vento di foehn che scende dalle Alpi e fa impennare ...

Magie senza tempo sulle note dei Beatles : il regalo di Natale di Maradona : Un'antologia personale che Diego Armando Maradona ha voluto regalare ai suoi tifosi e agli appassionati di calcio di tutto il mondo postando un video sul proprio profilo Facebook in cui lo si vede ...

Natale e Capodanno : tra concerti e fiaccolata sulle piste - quanti eventi sulla neve di Limone! : Il cine-teatro alla Confraternita propone per tutto il periodo natalizio spettacoli pomeridiani con film per i bambini e appuntamenti serali con le nuove uscite cinematografiche. Il Comune, ha ...