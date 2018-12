Napoli | patto tra Comune e Marinella | ' Ecco come fermeremo il degrado'

Napoli - nasce il patto Europa League : garantisce il sushi : Il gruppo Napoli si è ritrovato dopo il ko di Liverpool . E lo ha fatto con una bella cena: sushi per tutti in un noto locale della città. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport , il sushi è stato un modo per fare ancora di più gruppo dopo la delusione di Anfield ed è anche stato il modo per sancire un patto Europa League, prossima competizione che vedrà il Napoli ...