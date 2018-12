Napoli | Maradona c' è | ' Io sto con Koulibaly'

Maradona al fianco di Koulibaly - il suo messaggio social : “ricordo i cori razzisti di quando giocavo a Napoli” : Diego Armando Mardaona si schiera al fianco di Kalidou Koulibaly dopo i cori razzisti di San Siro verso il calciatore del Napoli Diego Armando Maradona, dopo gli scontri delle tifoserie di Inter e Napoli nei pressi di San Siro ed i cori razzisti contro Kalidou Koulibaly, ha espresso sui social la sua opinione. “Ho giocato sette anni con il Napoli e anch’io ho subito i cori razzisti da alcune tifoserie. Ricordo ancora gli ...

Napoli - Ghoulam esaltato : sfiora l'impresa alla Maradona : Il Corriere dello Sport esalta la prestazione di Faouzi Ghoulam a Cagliari: 'Forse tre presenze in otto giorni, per chi come lui è stato fuori tredici mesi, sono un po' troppe: non per lui, che nella ripresa diventa ...

Maradona “campione” dell’asta Bolaffi : la sua 9 del Napoli venduta a 15mila euro : Maradona è stato il campione assoluto dell’asta di Football Memorabilia di Bolaffi: la rara maglia numero 9 indossata dal Pibe de Oro venduta a 15mila euro. L'articolo Maradona “campione” dell’asta Bolaffi: la sua 9 del Napoli venduta a 15mila euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

FourFourTwo : il Napoli di Maradona tra le squadre cult di tutti i tempi : Un album suggestivo Il Napoli di Maradona insieme ai Cosmos di New York, al Wimbledon anni Ottanta, al Borussia Dortmund di Klopp e al Deportivo di Irureta. Tante squadre cult nell’album di FourFourTwo, che ha semplicemente scelto i «club preferiti dalla redazione». Per motivi di stile, vittorie, impatto sull’immaginario collettivo. È una bella galleria, molto suggestiva. Il Napoli è stato scelto con questa motivazione: «Maradona, ...

La Napoli raccontata da Vincenzo Salemme è esplosiva come una bomba di Maradona : La passione napoletana per i fuochi d'artificio è nota. I partenopei si sono divertiti a inventare botti di dimensioni spropositate da usare a Capodanno che hanno assunto nomi colorati come il razzo ...

Il sogno di Maradona jr : 'Papà allenatore del Napoli' : ROMA - ' Io ho un grande sogno: vedere mio padre allenatore del Napoli . Non so se accadrà mai ma io sogno di vederlo sulla panchina al San Paolo '. Diego Armando Maradona jr , intervenuto a Rai ...

Napoli-Psg - il gemellaggio ultrà : l'abbraccio nel nome di Maradona : In attesa che Napoli e Paris Saint Germain si giochi in campo, la prima parte della gara di domani sera sembra essere già andata in scena. Le tifoserie delle due formazioni, infatti, si sono...

Da Dallas arriva a Napoli il 'Maradona dei trapianti' : È considerato il Maradona del bisturi, uno dei migliori chirurghi al mondo, un vero esperto di patologie del fegato e un asso dei trapianti. Parliamo di Giuliano Testa, 56 anni, padovano, inserito ...

Napoli - squadra a riposo nel giorno del compleanno di Maradona : Giornata di riposo per il Napoli di Carlo Ancelotti. Gli azzurri, reduci dal pareggio casalingo di domenica sera con la Roma, hanno ripreso ieri la preparazione per il match di venerdì al San Paolo contro l’Empoli, mentre per oggi il tecnico ha dato il giorno libero ai suoi ragazzi. Intanto sia il club che Lorenzo Insigne non dimenticano che oggi per il popolo azzurro è una giornata particolare, visto che si festeggia il compleanno ...

L’Uomo del Giorno - Diego Maradona : l’idolo di Napoli - “El Pibe de Oro” : Diego Armando Maradona è nato a Lanús, il 30 ottobre 1960, è un allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista offensivo, tecnico dei Dorados. Capitano della nazionale argentina vincitrice del Mondiale 1986. Noto anche come El Pibe de Oro (il ragazzo d’oro), è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. In una carriera da professionista più che ventennale, ha militato ...

MaradoNapoli - su Infinity il rapporto passionale tra Maradona e la città di Napoli : “L’unico demone che ci ha portato in Paradiso”. Il demone in questione è Diego Armando Maradona; il popolo condotto nell’Olimpo del calcio – il paganesimo è d’obbligo quando si parla di pallone, soprattutto in un paese come l’Italia che intitola gli stadi ai propri santi – è quello napoletano. È una delle tante colorite dichiarazioni che si possono ascoltare seguendo Maradonapoli, documentario in 75 minuti che Infinity propone ai suoi abbonati ...

Gazzetta Napoli autorevole. Lezione di Ancelotti a Parigi - solo con Maradona questo respiro internazionale : Contro il PSG, il Napoli ha conquistato un punto importante ma resta l'amarezza per come è stata gestita la gara e il gol arrivato all'ultimo minuto. La Gazzetta dello Sport esalta gli azzurri e parla di impresa. La rosea mette anche in risalto il lavoro di Ancelotti, il tecnico del Napoli ha dato una Lezione a Parigi. Il quotidiano cerca di sdrammatizzare parlando ...