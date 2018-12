Napoli | cacciato di casa perché omosessuale | chiede aiuto ad un' associazione

Blastingnews

(Di domenica 30 dicembre 2018) Un episodio tanto grave quanto pericoloso si è verificato nei giorni scorsi nella provincia di, riguardante il fenomeno, percepito molto spesso come problematico dai più, dell'omosessualità. Infatti, secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare il sito Inter.it, Valentino, un giovane ragazzo di venticinque anni, è statodalla propriaproprio alla vigilia di Natale, in quanto secondo i suoi familiari era colpevole di essere. Il ragazzo, tra l'altro anche sordo, si è ritrovato così senza un tetto sopra la testaallontanato in particolare da sua sorella e da suo cognato, che evidentemente mal digerivano l'orientamento sessuale diverso del ragazzo rispetto al loro.Ragazzoabbandonato dai suoi familiari: la sua richiesta d'è stata accolta Stando a quanto si apprende, adesso il giovane Valentino è stato ...