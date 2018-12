Muriel | Fiorentina o Milan? Ecco chi ha vinto il duello

calcioweb.eu

: #Calciomercato | #Muriel, sempre più #Fiorentina? ? - DiMarzio : #Calciomercato | #Muriel, sempre più #Fiorentina? ? - DiMarzio : Sarà #Milan vs #Fiorentina per #Muriel ?? Nelle prossime ore incontro fra giocatore e agente La situazione ??… - AlfredoPedulla : Muriel-Fiorentina, l’accordo venerdì la parola data. E Ia Viola che tiene Gabbiadini solo come alternativa -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato invernale, una finestra di gennaio che si preannuncia scoppiettante con tante squadre pronte a rinforzarsi. Chi è pronto a tornare in Italia è l’ex Sampdoria Luis, l’esperienza in Spagna è giunta al termine. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse da parte del, voci confermate anche da Gennaro Gattuso ma alla fine la nuova destinazione sarà la. Accordi raggiunti nelle ultime ore, da limare solo gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità. Si tratta di un colpo importante per i viola che si candidano ad essere protagonisti nella seconda parte di stagione.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolochi hailsembra essere il ...