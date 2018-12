MotoGp – Che affondo degli spagnoli a Valentino Rossi | il Dottore finisce sul fondo di

MotoGp - cicatrice in vista ed elettrostimolatori in attività : Marc Marquez non si risparmia neanche di domenica [VIDEO] : Marquez non si risparmia neanche di domenica: dopo l’intervento alla spalla Marc sta seguendo il percorso riabilitativo alla perfezione Marc Marquez in questa domenica, che precede San Silvestro ed il capodanno, non riposa ma continua il percorso riabilitativo dopo l’intervento subito alla spalla lo scorso 4 dicembre. Il pilota spagnolo, a seguito dell’operazione, si sta sottoponendo a continue sedute di fisioterapia che ...

MotoGp - da Aleix Espargarò a Dani Pedrosa : il cambio di… sport è uno scherzo riuscito benissimo [GALLERY] : I piloti spagnoli hanno sfruttato il ‘Dìa de los inocentes’ per prendere in giro i propri fan: Aleix Espargarò e Dani Pedrosa i più sorprendenti Tante notizie, annunci ufficiali e tifosi sempre più spiazzati. Ma cosa succede alla MotoGp? Prima l’addio di Aleix Espargarò per darsi al ciclismo, poi la rivelazione di Pedrosa sui propri canali social: “ho deciso di accettare l’offerta della Red Bull, dal 2020 ...

MotoGp - lo scherzo di Marquez : «Correrò con l'1 nel 2019» : ROMA - Bisogna prestare attenzione alle notizie che vengono dalla Spagna, dove oggi, 28 dicembre, si celebra "El Dia de los Inocentes", una festa religiosa nella quale, come avviene da noi il primo di ...

MotoGp - Scott Redding - frecciate al veleno : 'ci sono piloti che pagano per avere una moto - vi dico tutto!' : Redding, che l'anno prossimo correrà nel BSB sulla Ducati della PBM, non si è lasciato sfuggire l'occasione di rifilare qualche frecciatina al mondo della motoGP, portando alla luce una particolare ...

MotoGp - Valentino Rossi sul suo futuro : “Corro perché mi diverto e potrei continuare anche se vincessi il decimo titolo” : Valentino Rossi si appresta a vivere la sua ennesima stagione nel Motomondiale. Ne è passata di acqua sotto i ponti dalla sua esperienza nel 1996, nel campionato delle 125cc. A distanza di 23 anni, il Dottore è pRossimo a festeggiare 40 primavere ma ha ancora voglia di correre e divertirsi in moto, come fosse un esordiente, e quindi la data del suo ritiro dalle competizioni potrebbe slittare. Il suo contratto con la Yamaha scadrà nel 2020 e, ...

MotoGp – Lorenzo sempre più… velenoso : Jorge ci va giù pesante - che frecciata a Dovizioso e Petrucci [FOTO] : Jorge Lorenzo ci va giù pensate: la risposta al fan è una velenosa frecciatina verso i suoi colleghi della Ducati, Dovizioso e Petrucci Jorge Lorenzo sembra non essere ancora entrato nello spirito del Natale. Il maiorchino, che ancora per qualche giorno è da considerare pilota Ducati, anche se ha già effettuato i primi test invernali con la Honda, spara a zero contro il suo ormai ex team. Lorenzo è sempre più protagonista su Twitter, dove ...

MotoGp – Lorenzo copia Biaggi nello stile di guida? Max stuzzica (amichevolmente) lo spagnolo : la replica di Jorge : Botta e risposta tra Jorge Lorenzo e Max Biaggi su Twitter: l’amichevole scambio di battute tra il pilota spagnolo e l’ex motociclista italiano Jorge Lorenzo e Max Biaggi sono amici e si stuzzicano amichevolmente a distanza. Dopo che il pilota spagnolo ha postato sul suo profilo Twitter il video della prima vittoria in Ducati, l’ex motociclista romano ha commentato lo stile del collega. “Max Biaggi style 4.0″: ...

MotoGp – Marquez a lavoro anche di domenica : lo spagnolo non salta nessuna seduta di fisioterapia [VIDEO] : Marc Marquez e la fisioterapia domenicale: lo spagnolo della Honda non salta una seduta Marc Marquez ha la vera stoffa del campione: lo spagnolo della Honda, reduce da un infortunio alla spalla che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico nei primi giorni di dicembre, non si ferma mai. Il campione del mondo in carica di MotoGp non ha intenzione di perdere un minuto del suo tempo, che dedica quasi interamente per recuperare ...

MotoGp - che frecciata di Pedrosa a Marquez : fischiano le orecchie del campione del mondo : Dopo la piccata risposta a Puig, Pedrosa ha qualcosa da ridire anche nei confronti del campione del mondo Marc Marquez Un documentario per raccontare la propria carriera, soffermandosi non solo sulle vittorie ma anche sui momenti bui. Sconfitte ed infortuni, ostacoli obbligatori quando la gloria la si cerca in sella ad una moto. AFP/LaPresse Dani Pedrosa è tuttavia un pilota atipico, esile ma al tempo stesso complicato da tener dietro, ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e il paragone tra moto e auto : “penso sia più facile per noi motociclisti guidare una monoposto di F1 che viceversa” : Jorge Lorenzo ed il paragone tra due e quattro ruote: il parere del maiorchino sulla differenza tra motoGp e F1 Jorge Lorenzo sta lavorando sodo sul suo fisico per recuperare la sua forma, dopo il brutto infortunio che ha rovinato il suo finale di stagione 2018 con la Ducati, per iniziare la nuova avventura in Honda al top. Il pilota maiorchino ha di recente partecipato al gala ‘Sport and Talk from Hangar-7’ di ServusTV durante ...

MotoGp - Doohan : «È incredibile quello che fa Rossi» : È stato una parte importante di questo sport per anni ed è un vero peccato che non abbia mai vinto un titolo nella massima serie, lo avrebbe meritato. Sfortunatamente gli infortuni lo hanno frenato ...

MotoGp – Doohan non ha dubbi - dagli incredibili risultati di Rossi alla sfida tra Lorenzo e Marquez : “Vale continua ad imparare. Jorge? Ecco perchè ha accettato” : Mick Doohan, la stagione 2018 di MotoGp e l’interessantissimo futuro che gli appassionati delle due ruote attendono con ansia: il commento dell’ex campione La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili, Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, festeggiando in anticipo al termine del Gp del Giappone, sul circuito di Motegi, dopo una splendida lotta con Andrea Dovizioso, che si è dovuto ...