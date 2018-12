Mosca della frutta | si mobilita la Ue | a rischio i raccolti della Campania

Campania : stato di emergenza fitosanitaria per la ‘Mosca della frutta’ : Con delibera di Giunta, la Regione Campania ha riconosciuto, ai sensi della legge regionale n. 4 del 28 marzo 2002, lo status di emergenza fitosanitaria per la “Mosca Orientale della Frutta” (Oriental fruit fly) sul territorio regionale. L’adozione del provvedimento, si spiega in una nota, si e’ resa necessaria a seguito del ritrovamento della Bactrocera dorsalis – questo il nome scientifico del parassita – in ...

Spazio : Atterrato l'equipaggio della Soyuz a Mosca : Dopo 197 giorni nello Spazio rientra a Terra l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale Soyuz . A comunicare tramite un tweet la fine della missione con l'arrivo della navicella sul suolo ...

Arrivata in Europa la Mosca orientale della frutta : E’ Arrivata in Europa la mosca orientale della frutta, un parassita pericoloso per le piante ma non per l’uomo, e la prima segnalazione e’ avvenuta in Campania. Lo rende noto un comunicato della Regione Campania. E’ la “prima segnalazione per l’Italia e l’Europa di questo parassita che non ha effetti sulla salute dell’uomo, ma danneggia gravemente le colture ortofrutticole”, rileva la ...

Russia - è morto Alexei Lomakin - 18enne della Lokomotiv Mosca : Il calciatore russo Alexei Lomakin, in forza alle giovanili della Lokomotiv Mosca è morto a solo 18 anni. La scomparsa prematura e misteriosa di un giovane calciatore scuote il calcio russo. Si ...

Mosca e i bad boys della Brexit : In questi due anni e mezzo dalla vittoria del leave nel Regno Unito i giornali hanno raccontato febbrilmente i negoziati tra Londra e Bruxelles, i problemi del governo di Theresa May, le tensioni tra i conservatori e gli unionisti nordirlandesi sul confine tra Ulster e Repubblica d’Irlanda, i silenz

Roma qualificata agli ottavi di finale della Champions League - giallorossi avanti dopo il ko del CSKA Mosca : La Roma si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 ancora prima di scendere in campo all’Olimpico per affrontare il Real Madrid nel big match di questa sera. I giallorossi, infatti, dovevano fare almeno un punto contro i blancos per conquistare il passaggio del turno oppure dovevano sperare che il CSKA Mosca non battesse il Viktoria Plzen nell’incontro incominciato alle ore 18.55 e così è stato: i russi ...

Il Mare d'Azov - perno della contesa tra Mosca e Kiev : Roma, 26 nov., askanews, - Il Mare d'Azov, al centro dell'escalation tra Mosca e Kiev, è il Mare meno profondo al mondo, ma ha una profonda importanza per le esportazioni, soprattutto di grano e acciaio, dall'Est dell'Ucraina e già prima del duello sulla Crimea tra Russia e Ucraina era stato oggetto di tensioni e ...

Kerch. Mosca sequestra tre navi della flotta di Kiev - assaltata ambasciata : La Russia ha sequestrato tre navi della flotta navale ucraina al largo delle penisola della Crimea. Lo ha denunciato la

La missione dei giovani della Lega a Mosca per incontrare le 'Giovani Guardie' di Putin : 'Costruire un rapporto forte' con l'ala giovanile del partito di governo Russia Unita, Molodaya Gvardiya, Giovane Guardia,, e firmare con loro un 'memorandum' di cooperazione, sulla scia di quello ...

Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2018. Yuzuru Hanyu - Alina Zagitova e i big russi : i protagonisti della tappa di Mosca : Sarà una tappa all’insegna dello spettacolo la Rostelecom Cup 2018, quinto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico in programma questo fine settimana alla Megasport Arena di Mosca. Tra i protagonisti assoluti dell’intera competizione impossibile non citare nel singolo maschile il Campione Olimpico Yuzuru Hanyu, chiamato a confermare (e perché no, superare) quanto già di importante fatto in ...