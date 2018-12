morto il bimbo yemenita la cui madre è rimasta bloccata dal Travel Ban

Usa - morto bimbo yemenita : madre bloccata a lungo da travel ban - : Affetto da una malattia terminale, aveva solo due anni. La donna si era vista rifiutare a lungo il visto a causa dello sbarramento imposto da Trump. Solo 10 giorni fa aveva ottenuto un'esenzione: le è ...

Bimbo morto - sindrome Sids : ANSA, - ANCONA, 29 DIC - E' stato un arresto cardiocircolatorio, probabilmente dovuto alla cosiddetta sindrome rara della morte improvvisa in culla , Sids, di cui ancora la scienza non ha chiarito le cause, non dovuto a patologie pregresse né tantomeno alla febbre o al catarro, a provocare il decesso del Bimbo di un anno alle 4 del mattino del 26 dicembre in casa a ...

Ancona : bimbo morto a Camerano - caso di sindrome di decesso in culla : Tragedia ad Ancona: un bimbo di un anno è morto nella notte del 26 dicembre in casa a Camerano. Secondo quanto emerso dall’autopsia eseguita agli Ospedali Riuniti di Ancona, il piccolo sarebbe deceduto per un arresto cardiocircolatorio, probabilmente dovuto alla cosiddetta sindrome della morte improvvisa in culla, di cui non sono ancora chiare le cause. L’esame non ha riscontrato ostruzioni delle vie aeree né polmonite, malformazioni ...

Padre bimbo migrante morto : no malattie : 01.17 Il bimbo di otto anni del Guatemala morto mentre era sotto custodia delle autorità americane al confine con il Messico non aveva mai mostrato segnai di malattia prima dell'episodio di lunedì, giorno del suo decesso. Lo afferma Agustin Gomez, il Padre di Felipe, il bimbo deceduto.

Bimbo di un anno morto nella notte : mistero sulle cause : Un Bimbo dell'età di circa un anno, che aveva avuto febbre e catarro, è morto la notte scorsa a Camerano. Non si conoscono al momento le cause del decesso. Per accertarle potrebbe...

Migranti - bimbo di 8 anni del Guatemala morto mentre era sotto la custodia Usa. È il secondo caso in meno di un mese : Due bambini morti in meno di un mese al confine con il Messico mentre erano sotto la custodia delle autorità americane. Sono state proprio fonti Usa a comunicare nella serata di ieri, 25 dicembre, la morte di un bimbo di otto anni originario del Guatemala. Il piccolo mostrava “segni di potenziale malattia“, hanno detto le fonti, per questo era stato portato lunedì nell’ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre dove era ...

Bimbo di un anno morto nell’Anconetano : vani i tentativi di soccorso : Tragedia a Camerano dove un Bimbo dell’età di circa un anno, che aveva avuto febbre e catarro, è morto la notte scorsa. Non si conoscono al momento le cause del decesso. Per accertarle potrebbe rendersi necessaria un’autopsia. Dopo la richiesta di soccorso da parte della famiglia del piccino che faceva fatica a respirare, sono intervenuti sul posto verso le 4 i sanitari del 118 e della Croce gialla di Camerano. I tentativi di ...

Tragedia nel Reggino : cade da trattore guidato dal padre - morto bimbo di 7 anni : Tragedia in provincia di Reggio Calabria: un bambino di 7 anni è morto dopo essere caduto dal trattore guidato dal padre. L’incidente è avvenuto alla periferia di Bovalino: l’uomo aveva portato il figlio con sé ed era andato a raccogliere della legna in un terreno di sua proprietà. Rientrando a casa sul mezzo, il piccolo è caduto ed è morto. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto i ...

Reggio Calabria - bimbo di 7 anni sbalzato fuori dal trattore del padre : morto sul colpo : Un bambino di 7 anni è morto dopo essere caduto dal trattore guidato dal padre. L'incidente è avvenuto alla periferia di Bovalino , Reggio Calabria, . L'uomo aveva portato il figlio con sè ed era ...

Migliora il gemello del bimbo morto per una circoncisione. Arrestato il presunto responsabile : "Al fine di assicurare, nel rispetto del segreto investigativo, il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, comunico le seguenti informazioni relative al grave e doloroso episodio ...

Bimbo morto dopo circoncisione - migliora il fratellino : migliorano le condizioni del bambino nigeriano di due anni sottoposto a circoncisione rituale in un appartamento a Monterotondo insieme al fratello gemello che è, invece, deceduto. Il bambino, in un primo momento trasportato all’ospedale Sant’Andrea, è stato poi stabilizzato e trasferito al Policlinico Gemelli. I parametri vitali, a quanto si apprende, sono stabili e il piccolo resta ricoverato in terapia intensiva ...