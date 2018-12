Morta al San Giovanni Bosco | la Regione | ' Non associare al caso formiche'

Donna trovata Morta in strada in una pozza di sangue : aveva litigato con il marito : Tragedia a Falciano del Massico, Caserta,, dove in un vialetto è stato ritrovato il corpo senza vita della 63enne Concetta Salomone, che abitava a poca distanza. La Donna presentava ferite alla fronte,...

Nasce sana dall’utero di una donatrice Morta un anno prima : clamoroso caso in Brasile : Quando la forza della vita riesce a superare persino l’indistruttibile barriera della morte, ecco che la fantascienza può far pace con la scienza. Ne è dimostrazione vivente una piccola brasiliana di quasi un anno , nata a San Paolo del Brasile il 15 dicembre del 2017, da ben due madri. E questo non è certo l’aspetto più singolare della vicenda, poiché una delle due madri era già deceduta un anno prima che la piccola Nasce sse. ...Continua a ...

Sanità - Morta in ospedale dopo la caduta : 4 medici indagati a Monza : La procura di Monza ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo nei confronti di quattro medici. La vittima è una 37enne malata di leucemia, ricoverata all’ospedale San Gerardo per una febbre che non si abbassava. Di notte è caduta a terra, forse dopo essersi alzata per andare in bagno, ha sbattuto la testa e il giorno successivo è morta, dopo un intervento per ridurre l’ematoma. Il caso risale a metà ottobre come denunciato ...