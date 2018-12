Montagna | albero cade su seggiovia in val Seriana | sciatori bloccati

liberoquotidiano

: RT @mauriziogallesi: Cascatella ghiacciata . . #boschi #lessinia #escursionilessinia #trekking #montagna #outdoor #walking #nature #tree #a… - tdg_trekking : RT @mauriziogallesi: Cascatella ghiacciata . . #boschi #lessinia #escursionilessinia #trekking #montagna #outdoor #walking #nature #tree #a… - mauriziogallesi : Cascatella ghiacciata . . #boschi #lessinia #escursionilessinia #trekking #montagna #outdoor #walking #nature #tree… - mauriziogallesi : Cascatella ghiacciata . . #boschi #lessinia #escursionilessinia #trekking #montagna #outdoor #walking #nature #tree… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Milano, 30 dic. (AdnKronos) - Unè caduto agli Spiazzi di Gromo, in alta val, in provincia di Bergamo, e si è appoggiato sui cavi di una, bloccandola. Al momento non risultano feriti, ma fra glisullaferma si è scatenato il panico. Sul posto, inf