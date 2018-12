Molinari | Lega | contro FI | ' Avete appoggiato macelleria sociale con legge Fornero'

Inchiesta fondi Lega - M5S : “Salvini non minimizzi”. Molinari : “No comment” : I capigruppo M5S attaccano Salvini: "Da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l'attività delle forze politiche presenti in Parlamento". Ma dal Carroccio rispondono con un 'no comment': "Non replichiamo ai Cinque Stelle", ha tagliato corto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.Continua a leggere

Decreto Sicurezza - diretta dalla Camera : al via il voto di fiducia. Molinari (Lega) : “Il nostro sì con rabbia ed orgoglio” : E’ in corso alla Camera la chiama per il voto di fiducia posto dal governo Conte sul Decreto legge Sicurezza. Durante le dichiarazioni di voto è stato espresso voto favorevole da M5s e Lega e voto contrario tutti gli altri gruppi all’opposizione, anche se per motivi diversi. Il gruppo Maie – che finora ha sempre votato la fiducia all’esecutivo – ha lasciato libertà di voto. A seguire il dibattito anche il ministro ...

Anticorruzione - Governo battuto nel voto segreto. L’imputato Molinari (Lega) : “Non siamo stati noi” : “Sto cerando di capire cosa è successo. Non siamo stati noi della Lega. L’indicazione del gruppo è stata quella di votare secondo l’indicazione del Governo”. Così il capogruppo a Montecitorio della Lega, Riccardo Molinari prova ad allontanare i sospetti che nel voto segreto siano stati i deputati del Carroccio a mandare sotto il Governo sull’emendamento proposto dall’ex M5S Catiello Vitiello sul peculato all’interno del del Anticorruzione. Un ...

Prescrizione - Molinari (Lega) : “Per provvedimento così importante serve riforma della procedura penale” : “Dobbiamo ottenere processi veloci che condannano i colpevoli, ma dobbiamo tenere in considerazione anche che il 50% dei processi in Italia terminano con l’assoluzione dell’imputato quindi il tema è ha senso togliere la Prescrizione con il rischio che potenziali innocenti restino sotto processo a vita, per questo riteniamo che un provvedimento così importante necessiti, che stravolge il processo penale italiano, necessiti di un ...

Prescrizione - anche la Lega si mette di traverso. Molinari : “Forti perplessità sull’emendamento” : L’emendamento al ddl anticorruzione che riforma la Prescrizione “è stato presentato dai relatori, non è concordato a livello di governo, non è passato dal Consiglio dei ministri e ci riserviamo di fare valutazioni. Abbiamo forti perplessità, ma ne discuteremo come sul resto del provvedimento”. Parola del capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, interpellato al telefono dall’Ansa. Solo pochi minuti prima, a ...

M5S e Lega già litigano sulla riforma della prescrizione. Molinari : "Emendamento non è condiviso" : M5S e Lega già litigano sulla prescrizione. E' stato presentato in Commissione Giustizia della Camera l'emendamento al ddl anticorruzione, annunciato ieri dal ministro della Giustizia Bonafede, che introduce la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. La modifica però non ha la firma del Guardasigilli ma dei relatori del provvedimento, i deputati M5s Francesca Businarolo e Francesco Forciniti.L'emendamento al ...

Dl sicurezza : Molinari - Lega va avanti : ANSA, - ROMA, 30 OTT - "Per la Lega bisogna andare avanti sul dl sicurezza perché è previsto dal contratto di governo" ed "è una misura fondamentale su cui la Lega andrà dritta". Così il capogruppo ...