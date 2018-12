Milano | ultras e razzismo hanno smascherato le bugie sulla qualità della vita

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 dicembre 2018) Qualcosa non funzionava in quelle classifiche e in breve la bugia è stata svelata dai fatti. Non sarà sfuggito a nessuno infatti che nel giro di pochi giorni la città diè passata direttamente dalla gloria dei verticiclassifica delle città più vivibili d’Italia a cura del Sole 24Ore, al fango e al sangue di Inter-Napoli, record di violenza urbana che riaffiora e viene rimbalzata su tutti i giornali e le televisioni. Poche volte avevamo visto una smentita così clamorosa. Tutto perché – lo sanno anche i bambini – un conto sono alcuni dati aggregati, un’altra le conclusioni su questioni complesse e capitali.Come si fa a pensare di poter formulare un giudizio – con un minimo di razionalità –” degli italianibase del reddito procapite, dei metriquadri di giardinetti, dei libri, dei cinema o di altre amenità ...