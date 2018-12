Milano M5 Stazione Metro San Siro Stadio | accordo triennale con DAZN

Clochard muore in stazione a Milano : ANSA, - Milano, 18 DIC - Un Clochard algerino di 51 anni è morto la notte scorsa all'interno della sala d'attesa della stazione ferroviaria di Porta Genova, a Milano. Sul corpo non ha segni evidenti ...

'Quelli del sì'. Dalla Calabria a Milano : duemila imprenditori aderiscono alla manifestazione : "Vogliamo continuare a creare sviluppo e lavoro, a portare il made in Italy nel mondo. A partire Dalla Calabria che chiede la giusta attenzione da parte del governo per evitare che quanto abbiamo ...

Milano - manifestazione studenti - bruciato manichino di Salvini in piazza (VIDEO) : Milano, nuovo gesto contro il governo in particolar modo contro le politiche di Matteo Salvini, gli studenti danno fuoco ad un manichino con le sue sembianze Un mese dopo il “No Salvini day”, questa mattina gli studenti medi milanesi sono tornati a sfilare lungo le strade del centro di Milano insieme con i collettivi studenteschi e gli antagonisti del centro sociale “Cantiere” con lo slogan: “Disobbedire alle leggi ...

Pensioni : dirigenti - domani manifestazione a Milano contro attacchi al merito (2) : (AdnKronos) - Il presidente del Cida spiega che "abbiamo deciso di dire basta a questo gioco al massacro e di manifestare, pubblicamente, la palese ingiustizia che si vuole perpetrare ai nostri danni. Adotteremo ogni iniziativa per contrastare questo tentativo e ci opporremo in tutte le sedi, istitu

Pensioni : dirigenti - domani manifestazione a Milano contro attacchi al merito : Milano, 13 dic. (AdnKronos) - 'Non c’è equità senza merito - L’attacco alle Pensioni mortifica professionalità e responsabilità, mina la certezza del diritto, riduce la fiducia sul futuro'. Questo il titolo e il tema dell’assemblea in programma domani a Milano al Teatro Nuovo di Piazza San Babila da

Pensioni - a Milano manifestazione dirigenti : Roma, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - 'Non c'è equità senza merito - L’attacco alle Pensioni mortifica professionalità e responsabilità, mina la certezza del diritto, riduce la fiducia sul futuro'. Questo il titolo e il tema dell'assemblea, in programma domani, 14 dicembre, a Milano, presso il Teatr

Un T-Rex a Milano Centrale : la stazione ha un nuovo ospite : Milano, askanews, - Lo scenario è da film: nel monumentale androne della stazione Centrale di Milano ha fatto la propria comparsa nientemeno che un tirannosauro! Niente paura, però, si tratta "solo" ...

Milano - 6 rapine in un'ora tra la Stazione Centrale e Porta Garibaldi : Sei rapine sono avvenute nel giro di un'ora tra la Stazione Centrale e Porta Garibaldi a Milano. Le vittime sono 5 italiani e un cittadino straniero.

Crossover Nissan e Intelligent Mobility a Stazione Garibaldi Milano : Roma, 30 nov., askanews, - La Stazione Garibaldi FS di Milano, sulla linea M5 della rete metropolitana, è completamente dedicata a Nissan, e i 65.000 passeggeri che in media la attraversano ogni ...

Aeroporto Milano Bergamo - SACBO aggiudica lavori aerostazione Lotto 4A : SACBO , società di gestione dell' Aeroporto di Milano Bergamo , ha proceduto all'aggiudicazione dei lavori relativi all' ampliamento dell'aerostazione Lotto 4A , lato est, all'Associazione Temporanea ...

Marco Mengoni in stazione a Milano per uno showcase notturno a sorpresa (video) : Marco Mengoni in stazione a Milano nella notte tra il 28 e il 29 novembre presenta il suo nuovo disco di inediti con uno showcase a sorpresa. La stazione centrale si veste a tema Atlantico e chiude per Marco Mengoni che, fronte binari, appare su un palco allestito esclusivamente per la presentazione del nuovo progetto discografico, da venerdì 30 novembre sarà disponibile in diverse versioni. Anticipato dai singoli Voglio e Buona Vita, questi ...

Celebrazioni vinciane a Milano : cambia il nome della stazione Cordusio : Non più solo “Cordusio” ma “Cordusio -Biblioteca Ambrosiana”: sarà questo il nuovo nome della stazione della metropolitana 1, la Rossa. A

Milano : forestazione e altri obiettivi - incontro su resilienza in Comune : Milano, 26 nov. (AdnKronos) - Come si sta muovendo il Comune di Milano in tema di resilienza? Quali strategie sono state avviate a partire dal dicembre 2017 quando, nell’ambito del progetto internazionale 100 Resilient Cities promosso da Fondazione Rockfeller, è nata la Direzione di Progetto Città R