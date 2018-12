Milan-Spal | Semplici | “Abbiamo rammarico Potevamo pareggiarla”

Milan-Spal - Gattuso : “Higuain? Dopo l’espulsione contro la Juve ha ricevuto una mazzata…” : Vittoria per il Milan nella gara di campionato contro la Spal, ecco le dichiarazioni di Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “sono stanco, mi fa male la testa (sorride), oggi siamo stati bravi a reagire ma dei polli a non chiudere la partita, abbiamo rischiato dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. L’unico sereno è Allegri che vince ogni campionato con 20 punti di vantaggio, gli altri sono tutti sotto pressione. Ci sono tanti ...

Il Milan torna alla vittoria : Spal ko 2-1 con Castillejo-Higuain : Il Milan di Gennaro Gattuso soffre ma riparte contro la Spal di Leonardo Semplici e chiude questo travagliato 2018 con una vittoria che dà speranze per il futuro. I rossoneri hanno avuto la meglio per ...

VIDEO Milan-Spal 2-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Higuain risolve con una rete attesa da due mesi! : Il Milan ha superato, nell’ultimo turno del girone d’andata della Serie A 2018-2019, la Spal con il punteggio di 2-1. Di Petagna (con la complicità di Romagnoli) il gol del vantaggio ferrarese al 12°, rapidamente pareggiato nel giro di quattro minuti da Castillejo. Nel secondo tempo, al 64° minuto, il gol che pone fine al digiuno durato oltre 2 mesi di Higuain. Nel finale di partita Donnarumma mostra una volta di più tutte le sue ...

Milan - Gattuso ritrova Higuain e salva il posto : 2-1 contro la Spal : Il ruggito del Pipita. Grazie ad una rete di Gonzalo Higuain, il Milan batte in rimonta la Spal per 2-1 e interrompe un doppio digiuno che durava da quattro partite: quello del gol e soprattutto delle vittorie. I rossoneri di Rino Gattuso si riprendono il quinto posto in classifica con 31 punti a -1

Milan-Spal - Semplici sicuro : “avremmo meritato il pareggio” : Sconfitta ma a testa alta per la Spal, al termine della partita contro il Milan ecco le dichiarazioni di Semplici ai microfoni di Dazn: “la SPAL credo abbia fatto la gara che doveva fare, abbiamo trovato il Milan in buona condizione nonostante il momento negativo. Suso può spostare gli equilibri ed è stato quello che ci ha messo più in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa avevamo sistemato alcune situazioni e penso ...

Milan-Spal 2-1 - Serie A : Gonzalo Higuain firma la vittoria rossonera con le lacrime - Donnarumma salva il risultato nel finale : L’ultima partita di Serie A del 2018, e anche del girone d’andata, vede il Milan prevalere col brivido sulla Spal a San Siro. Il 2-1 finale è frutto del gol di Petagna dopo 12 minuti, del pareggio di Castillejo al 16° e della definitiva rete del vantaggio siglata da Higuain. Il successo consente agli uomini di Rino Gattuso di rimanere ampiamente coinvolti nella lotta per la Champions League, dal momento che si trovano a un solo punto ...

Milan - Higuain spezza il digiuno : gioia e lacrime nell'esultanza dopo il gol contro la Spal. FOTO : Rabbia, gioia e lacrime: c'è tutto nell'esultanza liberatoria del Pipita a San Siro e nell'abbraccio a Gattuso LA CRONACA Milan-SPAL

Calcio - Serie A : Milan-Spal 2-1 il finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Milan-Spal - Gattuso soddisfatto : “siamo gagliardi - Suso salterà la Supercoppa” : Milan-Spal, Gattuso è parso felice di come ha giocato la squadra e del ritrovato Higuain, solo un piccolo rammarico in merito a Suso Milan-Spal, Gennaro Gattuso si è presentato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il collega Semplici. Il tecnico rossonero è parso contento di quanto visto oggi a San Siro, con tre punti ed un Higuain che ha ritrovato la rete dopo un lungo digiuno: “La squadra mi è piaciuta tanto, abbiamo fatto ...

Milan-Spal 2-1 : decide Higuain - dopo i gol di Petagna e Castillejo. Suso espulso : Il Milan ritrova la vittoria, quello di cui squadra e allenatore avevano più bisogno. Non tanto per la classifica che resta compressa, quanto per salvare la panchina e dimostrare di essere ancora ...

Milan-Spal - le pagelle : Donnarumma è ancora decisivo - male Romagnoli : pagelle MILAN G. Donnarumma 7.5 Non può nulla sul gol di Petagna. Ingannato dalla deviazione di Romagnoli. Bravissimo nel recupero sul colpo di testa di Fares. ABATE 6 Prova a farsi vedere in attacco ...

Serie A - Milan-Spal 2-1 : Higuain salva Gattuso : Il Milan chiude con una vittoria il 2018, battendo 2-1 in rimonta la Spal a San Siro. I rossoneri di Gattuso, ora a -1 dal quarto posto della Lazio, sono andati sotto al 13' per la rete dell'ex ...

