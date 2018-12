Milan | Higuain | “Gattuso mi ha sempre supportato”

calcioweb.eu

(Di domenica 30 dicembre 2018) Gonzaloha deciso–Spal mettendo fine al lungo digiuno col gol del 2-1, che ha commentato così ai microfoni di Dazn: "È un gol importante, sono tre punti fondamentali. È normale che la gente si aspetta qualcosa di più da me, sono venuto per questo e perché credo in questo progetto". L'allenatore rossonero non ha fatto mai mancare il suo appoggio all'argentino, fiore all'occhiello del mercato estivo dei rossoneri: "Gattuso mi ha datoil suo supporto. La Supercoppa è una partita importante, è il primo trofeo della stagione e speriamo di vincerla".