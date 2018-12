Milan | Donnarumma risponde duramente a Salvini dopo le critiche assurde del ministro

Milan-Spal 2-1 - Serie A : Gonzalo Higuain firma la vittoria rossonera con le lacrime - Donnarumma salva il risultato nel finale : L’ultima partita di Serie A del 2018, e anche del girone d’andata, vede il Milan prevalere col brivido sulla Spal a San Siro. Il 2-1 finale è frutto del gol di Petagna dopo 12 minuti, del pareggio di Castillejo al 16° e della definitiva rete del vantaggio siglata da Higuain. Il successo consente agli uomini di Rino Gattuso di rimanere ampiamente coinvolti nella lotta per la Champions League, dal momento che si trovano a un solo punto ...

Milan-Spal - le pagelle : Donnarumma è ancora decisivo - male Romagnoli : pagelle MILAN G. Donnarumma 7.5 Non può nulla sul gol di Petagna. Ingannato dalla deviazione di Romagnoli. Bravissimo nel recupero sul colpo di testa di Fares. ABATE 6 Prova a farsi vedere in attacco ...

Milan-Spal 2-1 - riecco Higuain Donnarumma salva il risultato : La squadra di Gattuso soffre ancora, va sotto (Petagna), ritrova la rete grazie a Castillejo. Al 64’, Pipita riporta il sereno. Rosso a Suso, nel recupero miracolo di Gigio

Probabili formazioni / Milan Spal : quote. Donnarumma vs Gomis - il duello fra i pali - Serie A - : Probabili formazioni Milan Spal: ancora tridente offensivo per Gattuso, occhi in particolare su Higuain ma tutta la squadra deve ritrovare il gol.

Milan - Donnarumma evita il crollo. Calhanoglu controfigura di se stesso : Milan ancora a secco, di gol e di vittorie. Allo Stirpe, i rossoneri non vanno oltre lo 0-0 contro il Frosinone , e vengono salvati in più di un'occasione dalle parate di Donnarumma. Continua il ...

Serie A - Frosinone-Milan 0-0 : Donnarumma salva un Diavolo che non sa più fare gol : Per vincere serve il gol e ma il Milan ha dimenticato come si fa. Quarta gara di campionato in astinenza per il Diavolo , non accadeva dal 1984, e un deludente 0-0 sul campo di un Frosinone che ...

Live Frosinone-Milan 0-0 Donnarumma salva su Ghiglione : Il 18esimo turno di Serie A in programma nell'inedita collocazione temporale di Santo Stefano si apre con la sfida delle ore 12.30 tra Frosinone e Milan, due compagini che vivono un momento...

Bologna-Milan - le pagelle : Donnarumma bravo su Orsolini - Bakayoko rovina tutto : pagelle BOLOGNA SKORUPSKI 6 Si fa trovare pronto su due conclusioni di Higuain. CALABRESI 6 Sorveglia sia Calhanoglu sia Cutrone. DANILO 7 Gioca sempre in anticipo su Cutrone e non sbaglia nulla. ...

Bologna-Milan 0-0 - Serie A : rossoneri bloccati - espulso Bakayoko. Donnarumma salva su Orsolini nel finale : Milan e Bologna hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo che ha chiuso la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I rossoneri volevano rialzarsi dopo l’eliminazione dall’Europa League ma si devono accontentare di un punto al Dall’Ara, ora occupano il quarto posto in classifica con due punti di vantaggio sulla Lazio e tre su Atalanta, Roma, Sassuolo. I felsinei, invece, restano al terzultimo posto in graduatoria ma ora ...

Calciomercato Milan - Donnarumma via : ma è Antonio : Calciomercato Milan: VIA I Donnarumma SI SEPARANO- Era stata una delle telenovelas dell’estate calcistica del 2017. Il rinnovo di Gigio Donnarumma in casa Milan tenne banco per diverse settimane, con il portiere gestito da Raiola che prima sembrava non voler firmare con i rossoneri, salvo poi il ripensamento e l’accordo finale con Mirabelli e Fassone. […] L'articolo Calciomercato Milan, Donnarumma via: ma è Antonio proviene da Serie A News ...

Milan - i Donnarumma si separano : Antonio via a gennaio per giocare : Gigio e Antonio Donnarumma nella tournee americana del Milan. Lapresse Gigio&Antonio, la rinomata ditta si scioglie. A un anno e mezzo dalla discussa scelta di ritrovarsi sotto il tetto Milanista i ...

'Vecchio' Milan : Prandelli vuole Montolivo - Donnarumma mugugna... : Donnarumma SENIOR - Come scrive la Gazzetta dello Sport , il più grande dei fratelli Donnarumma, arrivato nell'estate del 2016 come pedina nel rinnovo del 'piccolo' Gigio, è finito ai margini. ...

Milan-Parma - le pagelle : Donnarumma poco sicuro - Inglese lotta : pagelle MILAN G. Donnarumma 5.5 Ancora una volta poco sicuro sia con la palla tra i piedi sia nelle uscite. CALABRIA 5 Si propone in attacco e dà una bellissima palla a Cutrone, ma in difesa sbaglia ...