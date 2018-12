Milan | Castillejo si sblocca a San Siro E spera di sfidare la Juve da titolare

Il Milan torna alla vittoria : Spal ko 2-1 con Castillejo-Higuain : Il Milan di Gennaro Gattuso soffre ma riparte contro la Spal di Leonardo Semplici e chiude questo travagliato 2018 con una vittoria che dà speranze per il futuro. I rossoneri hanno avuto la meglio per ...

Milan-Spal 2-1 : decide Higuain - dopo i gol di Petagna e Castillejo. Suso espulso : Il Milan ritrova la vittoria, quello di cui squadra e allenatore avevano più bisogno. Non tanto per la classifica che resta compressa, quanto per salvare la panchina e dimostrare di essere ancora ...

[LIVE] Serie A - Milan - Spal 1-1 Castillejo risponde subito a Petagna [LIVE] : La Cronaca Live Le formazioni: Suso era l'ago della bilancia: a seconda della sua presenza o meno, Gattuso avrebbe scelto la formazione. Lo spagnolo c'è e quindi Calhanoglu arretra a centrocampo per ...

Milan-Spal 1-1 La Diretta Vantaggio di Petagna - pari di Castillejo : Milan e SPAL si affrontano a San Siro alle ore 20.30, nella partita che chiude il programma della 19a giornata di campionato e dunque dell'intero girone di andata: i rossoneri, ancora nel buco più ...

Milan-Spal - che gol Castillejo! Bomba di sinistro per rispondere a Petagna [VIDEO] : Milan-Spal, dopo la rete di Petagna per il vantaggio spallino, Castillejo ha impattato con un sinistro da urlo Milan-Spal, Samu Castillejo ha messo a segno una rete fantastica, utile a mettere da parte la paura in casa rossonera dopo che Petagna aveva portato in vantaggio i suoi. Un’azione caparbia quella dello spagnolo che successivamente ha scagliato un sinistro perfetto alle spalle di Gomis: preciso e potente. Ecco il video della ...

Frosinone-Milan LIVE : palo di Castillejo : Frosinone-Milan LIVE – Penultima giornata e penultimo lunch match dell’anno per la Serie A con Frosinone e Milan alla ricerca di punti per perseguire i rispettivi obiettivi. Da un lato i ciociari di Baroni vogliono dare continuità al pari di Udine per andare avanti nel percorso che conduce alla salvezza, dall’altro i rossoneri puntano a riconquistare il quarto posto perso in favore della Lazio. Padroni di casa con il ...

Frosinone-Milan 0-0 La Diretta Gattuso sceglie Castillejo al posto di Suso : Il 18esimo turno di Serie A in programma nell'inedita collocazione temporale di Santo Stefano si apre con la sfida delle ore 12.30 tra Frosinone e Milan, due compagini che vivono un momento difficile ...

Frosinone-Milan LIVE - le formazioni ufficiali : 3-5-2 per i ciociari - c’è Castillejo : Frosinone-Milan LIVE – Penultima giornata e penultimo lunch match dell’anno per la Serie A con Frosinone e Milan alla ricerca di punti per perseguire i rispettivi obiettivi. Da un lato i ciociari di Baroni vogliono dare continuità al pari di Udine per andare avanti nel percorso che conduce alla salvezza, dall’altro i rossoneri puntano a riconquistare il quarto posto perso in favore della Lazio. Padroni di casa con il ...

Milan in Champions? Samu Castillejo è certo : “sicuramente sì” : Samu Castillejo convinto delle possibilità del Milan di approdare tra le prime 4 della Serie A conquistando la qualificazione alla Champions Arriverete in Champions League? E’ questa la domanda che campeggia spesso e volentieri nelle interviste ai calciatori del Milan. Il quesito è stato posto anche dai colleghi di DAZN a Samu Castillejo, il quale ha risposto: “Sicuramente sì. Siamo una squadra con una mentalità vincente, con ...

Castillejo a DAZN : «Il Milan andrà sicuramente in Champions» : Intervistato da DAZN, Samu Castillejo ha parlato della sua prima parte di stagione al Milan, del rapporto con Gattuso e degli obiettivi della squadra. L'articolo Castillejo a DAZN: «Il Milan andrà sicuramente in Champions» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan-Fiorentina - le pagelle : Higuain e Castillejo inesistenti - Chiesa è decisivo : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6 Un primo tempo da spettatore. Non può nulla sul gol di Chiesa. ABATE 6.5 Torna nel suo vecchio ruolo e tiene sotto controllo Mirallas. ZAPATA 6 Quando c'è da spazzare un ...

Milan - Castillejo : 'Suso è un grande - Higuain presto tornerà a segnare' : Samu Castillejo , esterno del Milan , ha parlato a Sport Mediaset in vista della sfida contro la Fiorentina di sabato: ' Non stiamo attraversando un periodo positivo per quanto riguarda i gol segnati , ma il calcio cambia velocemente e non dà il tempo ...

Olympiacos-Milan 0-0 La Diretta c'è Castillejo - davanti Cutrone-Higuain : Si gioca tutto in 90 minuti il Milan, atteso all'inferno del Karaiskakis. Dopo la vittoria contro il Dudelange, e la contemporanea sconfitta dell'Olympiacos contro il Betis, i rossoneri sono ora ad un ...

Milan - Gattuso conferma il 4-4-2 : Castillejo favorito su Suso : Dopo il sole e la temperatura gradevole di ieri, Atene s'è risvegliata sotto una pioggia battente: dovrebbe comunque attenuarsi a ridosso di Olympiacos-Milan, che qui si giocherà in seconda serata, ...