Migranti | Sos delle navi delle Ong senza per approdo nel Mediterraneo

«Insostenibili i politici che tendono ad accusare i Migranti di tutti i mali» : Nel mondo, un bambino su sei è colpito dalla violenza della guerra o dalle sue conseguenze, quando non è arruolato per diventare egli stesso soldato o ostaggio dei gruppi armati. La testimonianza di ...

Migranti - Papa : "Politici insostenibili" : 14.15 "Non sono sostenibili i discorsi dei politici che tendono ad accusare i Migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza". Lo scrive Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace che si celebra il prossimo primo gennaio. "Viviamo in un clima di sfiducia che si radica nella paura dell'altro, si manifesta anche a livello politico con atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione la ...

Papa Francesco : “Insostenibile accusare i Migranti di tutti i mali. Corruzione e xenofobia sono vergogna politica” : Una denuncia dei “vizi della politica“, che sono la “vergogna della vita pubblica” e includono i messaggi di razzismo e xenofobia, la Corruzione, il disinteresse per la tutela delle risorse e della Terra e la salvaguardia degli interessi di alcuni “privilegiati” che condanna i giovani a “restare ai margini della società, senza possibilità di partecipare a un progetto per il futuro”. sono questi i ...

Migranti - Msf e Sos Méditerranée annunciano lo stop alle attività della nave Aquarius : Negli ultimi due mesi, "con persone disperate che continuano a fuggire in mare lungo la rotta migratoria più letale al mondo , la nave Aquarius è rimasta bloccata in porto, impossibilitata a portare ...

Migranti - Msf e Sos Méditerranée annunciano stop definitivo nave Aquarius e accusano l'Italia : "Negli ultimi due mesi, con persone disperate che continuano a fuggire in mare lungo la rotta migratoria più letale al mondo, la nave Aquarius è rimasta bloccata in porto, impossibilitata a portare ...

Migranti - nave Aquarius costretta a sospendere la propria attività : Le ong Msf e Sos Méditerranée lo hanno annunciato questa sera: "Dopo due mesi in porto a Marsiglia senza riuscire a ottenere una bandiera, e mentre uomini, donne e bambini continuano a morire in mare, Msf e SOS Méditerranée sono costrette a chiudere le attività della nave Aquarius. Una scelta dolorosa, ma purtroppo obbligata, che lascerà nel Mediterraneo più morti evitabili, senza alcun testimone".Continua a leggere

Migranti - Msf e Sos Mediterranee : "Aquarius costretta a chiudere la sua attività" : Le due Ong annunciano lo stop alle missioni di salvatggio in mare, perché non si è trovato un solo Stato disposto a dare la sua bandiera alla nave. "Nel Mediterraneo ora ci saranno più morti evitabili"

Dl Sicurezza - Migranti via dal Cara e portati a Crotone. Croce Rossa : ‘Alcuni hanno dormito in strada. Lunedì sarà sos’ : Alcuni sono stati accolti dalla Croce Rossa. Altri dalle associazioni della rete solidale. Una parte però è finita per strada. È il bilancio del primo provvedimento emesso dalla prefettura di Crotone in ottemperanza al decreto Sicurezza approvato nei giorni scorsi in Parlamento: 24 persone sono state costrette a lasciare il Cara di Isola Capo Rizzuto. Nonostante abbiano il permesso di soggiorno umanitario e il diritto di restare in Italia, non ...

Migranti : Conte - sospesa adesione a Global compact - non andiamo a Marrakesh : L'Italia per ora non aderisce al patto globale sui Migranti promosso dalle Nazioni Unite, che ne discuteranno in occasione della Conferenza di Marrakesh. Lo ha confermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Il Global Migration Compact è un documento che pone temi e questioni diffusamente sentiti anche dai cittadini: riteniamo opportuno, pertanto, parlamentarizzare il dibattito e rimettere le scelte definitive ...

Naufragio Migranti : ricerche senza sosta : ANSA, - CAGLIARI, 18 NOV - Sono proseguite tutta la notte, e si sono intensificate questa mattina, le ricerche degli otto migranti algerini dispersi al largo di Sant'Antioco, sulla costa sud ...

Migranti : Vicofaro - Tar sospende chiusura : ANSA, - PISTOIA, 15 NOV - "Il Tar ha accolto la nostra richiesta e l'ordinanza del Comune di Pistoia che ci vietava di fare accoglienza è stata sospesa". Lo annuncia don Massimo Biancalani, il parroco ...

Carovana Migranti - l’obiettivo è entrare in California. E Trump sospende per 90 giorni il diritto d’asilo agli irregolari : Dopo un mese di cammino, la Carovana che risale il Centroamerica è arrivata quasi a metà percorso. Nella mattinata di domenica scorsa, la prima e più consistente onda – 6.500 persone secondo le ultime stime, tra cui almeno 300 bambini – ha lasciato Santiago de Quéretaro, 220 km a nord di Città del Messico. A dire il vero, la metà geografica tra la città honduregna di San Pedro Sula, da dove è partita la marcia, e il punto più vicino ...

Migranti : Juncker - Ue sostiene l'Italia : ANSA, - PARIGI, 11 NOV - "Abbiamo fatto in modo da inserire nella griglia di lettura della flessibilità il costo dell'accoglienza dei Migranti in Italia": lo ha detto il presidente della Commissione ...