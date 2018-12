Migranti | Sea Watch e Sea Eye bloccate in mare | ' Dateci porto sicuro'

Sea Watch dopo 6 giorni in attesa di un porto : soccorre gommone con altri 75 Migranti : Sea Watch, con a bordo 32 persone salvate la scorsa domenica si sta dirigendo verso la Libia, dopo aver ricevuto la segnalazione di un gommone con circa 75 persone a bordo: "Abbiamo ricevuto un messaggio di soccorso trasmesso via INMARSAT dal Centro di Coordinamento dei Soccorsi di Roma. Gli altri profughi già in salvo, e in attesa di un porto sicuro in cui sbarcare, festeggiano con un applauso.Continua a leggere

Migranti - ancora senza meta la Sea Watch 3 : L'imbarcazione umanitaria tedesca in navigazione da cinque giorni nel Mediterraneo con 33 naufraghi a bordo, in attesa di autorizzazione all'attracco -

Migranti - Natale in mare aperto dei 32 salvati da Sea Watch e ancora senza un porto : “Chiediamo all’Italia un altro sforzo” : “Abbiamo passato il Natale in mare aperto con 32 persone di 17 nazionalità, età e religioni diverse: hanno pregato tutti il loro Dio senza nessun problema. Quello di cui abbiamo bisogno adesso è solo un porto sicuro: sappiamo bene che l’Italia ha già fatto tanto, più di altri, per mettere al sicuro migliaia di persone. Per questo chiediamo un altro sforzo. Queste persone hanno bisogno di aiuto”. È il messaggio lanciato in queste ...

Migranti - nave Sea Watch chiede un 'porto sicuro'. Salvini : 'Ora tocca agli altri' : A bordo dell'imbarcazione dell'Ong 33 Migranti di 17 differenti nazionalità salvati sabato scorso nel Mediterraneo centrale -

Migranti : l'odissea dell'Aquarius - in mare per giorni con 630 persone a bordo : Quest'anno, il destino di 630 uomini e donne ha calamitato l'attenzione pubblica per settimane, sfidando la politica e i valori europei

La Sea Watch con 30 Migranti a bordo lancia l'appello : 'Abbiamo bisogno di un porto'. Salvini : 'Adesso tocca agli altri' : 'Abbiamo bisogno di un porto sicuro' . È l' appello lanciato su twitter dalla ong Sea Watch , la cui nave si trova ora a sud-est di Lampedusa, con a bordo 33 migranti di 17 differenti nazionalità ...

SEA WATCH CON 33 Migranti CERCA PORTO SICURO/ Salvini - 'Italia ha aperto cuore e portafogli : tocca ad altri' : Sea WATCH con 33 MIGRANTI CERCA PORTO SICURO: Salvini, 'l'Italia ha aperto cuore e portafogli: tocca ad altri'. Stallo nel Mediterraneo.

Migranti : Sea Watch a sud di Lampedusa - 'Abbiamo bisogno di un porto' : "Abbiamo bisogno di un porto sicuro". Lo scrive su twitter la ong Sea Watch, la cui nave si trova ora a sud-est di Lampedusa, con a bordo 33 Migranti di 17 differenti nazionalità salvati sabato scorso ...

Migranti - Sea Watch a sud di Lampedusa : "Ci serve un porto sicuro" - : L'imbarcazione della ong viaggia con a bordo 33 Migranti. Malta e l'Italia non hanno dato l'autorizzazione a sbarcare. Natale in mare anche per l'equipaggio di Open Arms, diretto verso le coste ...

Migranti - Sea Watch : 'Abbiamo bisogno di un porto sicuro' : Abbiamo bisogno di un porto sicuro ". Lo scrive su Twitter la Ong Sea Watch , la cui nave si trova ora a sud-est di Lampedusa, con a bordo 33 Migranti di 17 differenti nazionalità salvati sabato nel ...

Porti italiani chiusi anche per i 33 Migranti soccorsi dalla Sea Watch : Lo ha ribadito il ministro dell'Interno Salvini dopo il no alla Open Arms, ora in viaggio verso la Spagna, dove arriverà solo dopo Natale -

Sea Watch salva 33 Migranti. Salvini : ' nostri porti chiusi' e nega lo sbarco : Dopo il 'no' di ieri ad Open Arms, ora in viaggio verso la Spagna,, il ministro dell'Interno rifiuta l'approdo ad un'altra imbarcazione carica di migranti salvati davanti le coste libiche. 'Stop al ...

Migranti - Papa : 'Porte Chiesa aperte'. Salvini : no a sbarco Sea Watch - : A pochi giorni dal Natale il Pontefice si rivolge a "tutti coloro che sono lontani dalla loro famiglia e dalla loro terra". Il ministro dell'Interno rifiuta l'approdo della ong battente bandiera ...

Migranti - Sea Watch chiede un porto sicuro : Salvini dice no : Dopo il no a Open Arms (che annuncia che "i viveri stanno finendo") il ministro dell'Interno Matteo Salvini interviene...