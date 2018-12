ilfattoquotidiano

: Migranti, l’allarme di Sea Watch e Sea Eye: “Serve un porto sicuro”. A bordo rispettivamente 32 e 17 persone - fattoquotidiano : Migranti, l’allarme di Sea Watch e Sea Eye: “Serve un porto sicuro”. A bordo rispettivamente 32 e 17 persone - ripiero93 : Le baraccopoli in Puglia e in Calabria stracolme dei #migranti già fuoriusciti dal circuito dell'accoglienza. L'all… - MacSlackyX : l'unico allarme sociale per il ministro sono i migranti, le mafie e i violenti non sono un pericolo nello stadio s… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Ad appena 48 ore dall’attracco della Open Arms neldi Crinavis, in Spagna, altre due Ong, la Seae la Sea Eye di nazionalità tedesca, hanno lanciato la richiesta di soccorso per avere un “sicuro” dove far sbarcare rispettivamente 32 e 17, salvati nei giorni scorsi al largo delle coste della Libia. La Sea, in particolare, è da nove giorni in mare aperto, in attesa di comunicazioni, nelle acque tra Malta e Lampedusa. Dei 32, sull’imbarcazione si trovano quattro donne, tre adolescenti e tre bambini.“Diciassette persone soccorse – è l’appello lanciato via Twitter dalla Sea Eye – provenienti da sette diverse nazioni africane. Per loro chiediamo unsicuro dove poter sbarcare”. In un comunicato la Ong spiega che i propri volontari si sono “opposti alla consegna delle persone ...