Meteo - le previsioni di lunedì 31 dicembre : Meteo , le previsioni di lunedì 31 dicembre Tempo soleggiato al Nord con qualche nevicata in Trentino Alto Adige. Neve anche in Abruzzo e Molise. Temperature in calo tra l'ultimo dell'anno e il primo giorno del 2019. LE previsioni Parole chiave: ...

Previsioni Meteo - dal 31 dicembre arriva il gelo : attesa neve anche a Napoli : Siamo oramai giunti alla fine di questo 2018 e con l'arrivo del nuovo anno in molti si chiedono quello che sarà il meteo nei primi giorni del 2019. Emergono giornalmente notizie sulle Previsioni meteo rologiche, le quali rivelano che a partire da lunedì 31 dicembre , pare proprio che bisognerà attendersi l'arrivo del gelo e delle prime nevicate anche nella città di Napoli . Secondo quanto si apprende dal noto sito Today.it, infatti, è in arrivo il ...

Previsioni Meteo Capodanno - FREDDO e NEVE nella notte di San Silvestro al Centro/Sud : tutti i DETTAGLI Regione per Regione e Città per Città : Previsioni Meteo Capodanno – Arrivano FREDDO e NEVE sull’Italia nella notte di San Silvestro: le temperature diminuiranno sensibilmente proprio Lunedì 31 Dicembre, nell’ultimo giorno dell’anno, con fredde correnti balcaniche che colpiranno in modo più diretto le Regioni Adriatiche e il Sud, dove in questi giorni le temperature massime stanno superando i +15°C con picchi di +17/+18°C anche grazie al forte soleggiamento di ...