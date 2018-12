Perugia - fino al 24 dicembre c'è tempo per visitare il Mercatino 'Natale alla Rocca' : Tra le tante attività, proseguono animazioni spettacoli e laboratori per famiglie e bambini tutti i giorni alla La casa delle fiabe nella centralissima via Mazzini. Il programma completo delle ...

Il Mercatino di Natale con i vestiti dei vip : L'evento, il cui ricavato è andato ad ActionAid, ha coinvolto numerosi personaggi del mondo dello spettacolo che hanno contribuito alla serata con il loro svuota armadio. Tra i presenti alla serata: ...

Strasburgo : spari al Mercatino di Natale - 2 morti - 14 feriti : ANSAmed, - Strasburgo, 12 DIC - La capitale europea del Natale, Strasburgo, piomba nel terrore in una sera di dicembre, quando le luminarie delle feste illuminano all'improvviso una scena di guerra: ...

Bolzano. Al Mercatino di Natale la sicurezza è garantita : Sale l’allerta in tutta Europa dopo l’attentato a Strasburgo. Massima attenzione soprattutto per i luoghi affollati. “Al mercatino di Natale

Attentato Strasburgo - per non darla vinta ai terroristi stasera vado a un Mercatino di Natale : Ho sempre avuto una spontanea, sincera, epidermica avversione per i mercatini di Natale. Dove – sia ben chiaro – il Natale non c’entra nulla. Sono i mercati che mi danno l’orticaria: di Natale o super, di rione o folcloristici, mi ci trovo a disagio, mi ci confondo, ci perdo la bussola – soldi no, perché tanto non compro nulla. Ma adesso che i mercatini di Natale paiono essere l’obiettivo privilegiato dei terroristi fatti in ...

Strasburgo - spari al Mercatino di Natale : due morti e 9 feriti - uno è italiano : Nuovo attacco alla Francia: spari al mercatino di Natale a Strasburgo. Due i morti, uno dei quali thailandese. I feriti sono 13, di cui otto gravissimi, compreso il giornalista italiano radiofonico...

Attentati - sei anni di terrore in Europa : da Tolosa a Charlie Hebdo - da Londra al Mercatino di Natale di Berlino : La sparatoria nel centro di Strasburgo è solo l’ultimo caso. Perché l’Europa è sotto attacco ormai da almeno sei. Dagli attacchi di Tolosa del 2012 a quello al mercatino di Natale a Berlino nel 2016, passando per il Bataclan a Parigi, Bruxelles, Nizza, Rouen, tutti gli attacchi dell’estate del 2016 in Germania, fino ad arrivare agli Attentati di Westminster, San Pietroburgo, Stoccolma, Manchester, Londra, Barcellona e infine a ...

Strasburgo - caccia al killer del Mercatino di Natale - Radicalizzato - già condannato 20 volte per reati minori : Intanto il presunto killer potrebbe aver già lasciato il Paese. "Non è escluso che l'attentatore abbia lasciato il territorio" della Francia, ha detto infatti il segretario di Stato agli Interni, ...

Strasburgo - attentato al Mercatino di Natale : 3 morti. Caccia all’uomo - si cerca 29enne radicalizzato : “Killer è fuggito in taxi” : Tutta la Francia è mobilitata per cercare l’attentatore di Strasburgo, che intorno alle 20 di martedì sera ha fatto fuoco nel mercatino di Natale uccidendo tre persone e ferendone altre 13, otto delle quali in modo grave. La prima vittima identificata è un turista thailandese di 45 anni. Sua moglie, anche lei thailandese, è invece tra i feriti. Il ministro dell’Interno Christophe Castaner ha parlato di “Francia in emergenza ...

Strasburgo - attentato al Mercatino di Natale : 3 morti. È caccia all’attentatore fuggito in taxi : era già stato condannato 20 volte : Tutta la Francia è mobilitata per cercare l’attentatore di Strasburgo, che intorno alle 20 di martedì sera ha fatto fuoco nel mercatino di Natale uccidendo tre persone e ferendone altre 13, otto delle quali in modo grave. Tra le vittime c’è anche un giornalista italiano, oltre ad un turista thailandese di 45 anni. Sua moglie, anche lei thailandese, è invece tra i feriti. Il ministro dell’Interno Christophe Castaner ha parlato di ...

Strasburgo - attentato al Mercatino di Natale : tre morti - tra i feriti un italiano. Killer ferito in fuga Video : La caccia a Cherif C., l'attentatore di Strasburgo che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di 13 passanti, sta impegnando 350 persone tra uomini del BRI, (Brigade de Recherche...