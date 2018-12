Matematica | addio a Elias Menachem Stein | pioniere dell’analisi armonica

meteoweb.eu

(Di domenica 30 dicembre 2018) Il matematico statunitense di origine belgaè morto a Princeton, in New Jersey, all’età di 87 anni: l’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Princeton University, dove era professore emerito ed ha insegnato per 55 anni. Nato ad Anversa il 13 gennaio 1931, ha iniziato a insegnarenel 1955 al Massachusetts Institute of Technology di Boston. Alla fine degli anni ’50 è tornato all’Università di Chicago, dove aveva studiato, e nel 1963 è divenuto professore alla Princeton University. Le sue ricerche si sono concentrate principalmente sull’analisi, la branca dell’analisiche studia la rappresentazione delle funzioni o dei segnali come sovrapposizione di onde fondamentali.L'articolodell’analisiMeteo Web.