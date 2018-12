Marocco | turiste stuprate e decapitate | arrestato uno svizzero | la svolta terrificante

Marocco - un cittadino svizzero arrestato nell’indagine sull’omicidio delle due turiste scandinave. “Addestrava jihadisti” : È stato arrestato, a Marrakech, un cittadino svizzero residente nel paese nordafricano, nell’ambito dell’inchiesta sull’uccisione di Maren Ueland e di Louisa Vesterager Jespersen, le due turiste scandinave decapitate nella notte tra il 16 e il 17 dicembre scorso. Lo rende noto Bcij, l’ufficio centrale per le investigazioni giudiziarie, affermando che si tratta di un individuo “impregnato di ideologia estremista e ...

Omicidio turiste scandinave : arrestato cittadino svizzero residente in Marocco : Svolta nelle indagini sull'uccisione delle due turiste scandinave trucidate brutalmente in Marocco da estremisti islamici, i loro corpi sono stati ritrovati sulle montagne dell'Alto Atlante. Ieri è stato arrestato un cittadino svizzero. L'uomo, secondo quanto si apprende dalle fonti ufficiali, sarebbe stato arrestato a Marrakech. Il sospettato sarebbe un soggetto di indole violenta, impregnato di ideologie estremiste. Nell'ambito dell'inchiesta ...

Marocco - arrestato uno svizzero per l'uccisione delle 2 turiste - : L'uomo è sospettato di aver insegnato, ad alcuni degli altri arrestati, l'uso di "strumenti di comunicazione attraverso le nuove applicazioni". I primi sospettati compariranno davanti alla Corte d'...

Marocco - arrestato svizzero per l'omicidio delle due turiste scandinave : Un cittadino svizzero residente in Marocco è stato arrestato oggi a Marrakech per il suo presunto legame con alcuni sospettati del recente assassinio di due giovani escursioniste scandinave nel sud ...

Turiste uccise in Marocco : fermato cittadino svizzero : Un cittadino svizzero residente in Marocco è stato arrestato oggi a Marrakech per il suo presunto legame con alcuni sospettati del recente assassinio di due giovani escursioniste scandinave nel sud del Paese. Lo hanno annunciato i servizi di sicurezza marocchini (Bcij). Secondo quanto scrive l'agenzia Adnkronos, l'uomo, "intriso di ideologia estremista", possiede anche la nazionalità spagnola ed è "sospettato di aver insegnato ad alcune delle ...

Marocco - arrestato svizzero per l'omicidio delle due turiste scandinave : Un cittadino svizzero residente in Marocco è stato arrestato oggi a Marrakech per il suo presunto legame con alcuni sospettati del recente assassinio di due giovani escursioniste scandinave nel sud ...

Turiste scandinave uccise in Marocco - arrestato cittadino svizzero : “Addestratore dei terroristi” : Un cittadino svizzero (con passaporto anche spagnolo) è stato arrestato in Marocco in relazione all’omicidio di due Turiste scandinave nell’Alto Atlante. L’uomo, nato da genitori magrebini e da tempo residente nel Paese, è stato fermato a Marrakesh, ha spiegato l’Ufficio centrale per le indagini giudiziarie. «Impregnato di ideologia estremista e vi...

Marocco : omicidio turiste - nuovo arresto : ANSA, - RABAT, 29 DIC - Un cittadino svizzero da molto tempo residente in Marocco è stato arrestato a Marrakech nell'ambito dell'inchiesta sull'uccisione delle due turiste scandinave avvenuto nella ...

Turiste decapitate in Marocco : arrestato un uomo svizzero : La polizia marocchina ha tratto in arresto un uomo svizzero con l'accusa di aver aiutato gli assassini delle Turiste scandinave uccise due settimane fa a Imlil, sulla catena dell'Alto Atlante.Continua a leggere

Marocco : assassinio due turiste - arrestato uno svizzero : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Marocco - trovato corpo decapitato di una ragazza a Ifrane/ È il luogo dell'esecuzione delle turiste scandinave : Marocco, trovato corpo decapitato di una ragazza a Ifrane: il luogo del ritrovamento della 24enne è lo stesso dell'esecuzione delle turiste scandinave

Il Marocco ha annunciato di avere arrestato altri sospettati per l’omicidio delle due turiste del Nord Europa : Le autorità marocchine hanno annunciato di avere arrestato negli ultimi due giorni dieci nuovi sospettati per l’omicidio delle due turiste Nordeuropee avvenuto la scorsa settimana nell’area delle montagne di Atlante, una catena montuosa che si estende dal Marocco alla Tunisia. In

Marocco - altri 5 arresti per l'omicidio delle turiste scandinave : altri cinque sospetti sono finiti in manette per l'omicidio delle due turiste scandinave a Imlil, alle pendici del monte Toubkal. Sale così a 18 il numero di persone che, secondo le indagini del BCIJ, ...

Marocco - le turiste uccise da tre terroristi : 'Macellate come capre' : È stato diffuso il volto di tre dei quattro fondamentalisti islamici che in Marocco hanno catturato, seviziato e ucciso due turiste scandinave. Gli assassini si chiamano Rachid Aftati, Abdessamad Ejjoud e Younes Ouaziad, sono tutti salafiti e uno di loro avrebbe già precedenti penali per attività legate al terrorismo islamico. Gli esperti che hanno visto il filmato dell'esecuzione affermano che le due ragazze sono state "macellate come ...