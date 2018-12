MARINA MILITARE - pubblicato il bando di concorso per accedere all’accademia navale di Livorno : E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (nr.102 del 28.12.2018 – 4^ Serie Speciale) e terminerà il 28 gennaio il bando di concorso per l’ingresso in Accademia navale dei futuri ufficiali della Marina Militare . Nel 2019 sono 110 i posti disponibili per la 1^ classe dei corsi normali dell’Università del Mare che offre un’opportunità formativa esclusiva e avvincente per ragazzi e ragazze che vogliono investire da subito sul proprio futuro, ...

La MARINA MILITARE statunitense cancella la punizione “pane e acqua” : La Marina militare statunitense ha deciso di cancellare una punizione antica, sopravvissuta fino ai giorni nostri, nonostante oltre un secolo di lotte per abolirla: lasciare un Marinaio semplice a “pane e acqua”. Con l’inizio del nuovo anno, la misura sarà finalmente mandata in soffitta, racconta il New York Times. Insieme a questa misura, ne entre...

Incidente sulla Basentana - muore l’ufficiale della MARINA MILITARE Carmine Semioli : Tragico Incidente stradale in Basilicata nel comune di Vaglio: sulla Statale 407 Basentana l'auto guidata dal capitano di Corvetta Carmine Semioli è finita contro il guard rail. Per l'ufficiale della Marina (nato a Nocera) non c'è stato nulla da fare. Per estrarre il corpo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco.Continua a leggere

Studentessa genovese tra i vincitori del concorso per la tesi di laurea sul tema : “La MARINA MILITARE Italiana nella storia contemporanea” : L’11 dicembre a Roma, presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare, sono stati premiati i vincitori del concorso Nazionale per tesi di laurea sul tema “La Marina Militare Italiana nella storia contemporanea“. Valeria Firriolo, Studentessa di Scienze della Comunicazione presso l’Università di Genova ha vinto il premio speciale per l’originalità del tema con la sua tesi di laurea dal titolo “La terra vista dal mare: una ...

Mazara del Vallo - CELEBRATA "SANTA BARBARA" PATRONA DELLA MARINA MILITARE E DEI VIGILI DEL FUOCO : Santa Messa in Cattedrale CELEBRATA questa mattina nella Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo "Santa Barbara", PATRONA DELLA MARINA MILITARE e dei VIGILI del FUOCO. Alla celebrazione eucaristica, ...

MARINA MILITARE : CELEBRAZIONI SANTA BARBARA IN SICILIA : MARINA MILITARE: LA MARINA MILITARE IN SICILIA CELEBRA LA PATRONA DELLA FORZA ARMATA, SANTA BARBARA Segui le novità della #MARINAMILITARE live su Twitter , @ItalianNavy #ProfessionistiDelMare #...

La MARINA MILITARE in Sicilia celebra la patrona della forza armata - Santa Barbara : Ogni 4 dicembre gli uomini e le donne della Marina Militare e quanti operano per essa, nel ritrovarsi con le comuni origini e valori, festeggiano solennemente la loro Santa patrona. È tradizione, infatti, a bordo delle navi e presso tutti gli Enti e i Comandi della forza armata commemorare la ricorrenza di Santa Barbara. Le celebrazioni a Messina iniziano alle ore 11.00 di martedì 4 dicembre, presso il Duomo di Messina, dove Sua Eccellenza ...

MARINA MILITARE : GIURAMENTO SOLENNE IN ACCADEMIA NAVALE : 1 dicembre - Oggi presso l´ACCADEMIA NAVALE di Livorno hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana 198 allievi Ufficiali della MARINA MILITARE, tra i quali 27 provenienti dalla Regione Sicilia. Gli ...

Concorsi Vigili del Fuoco e MARINA MILITARE : si recluta personale volontario e ufficiali : Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Marina Militare hanno attivato alcuni bandi di concorso, per l'arruolamento di personale volontario e ufficiali. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Vigili del Fuoco Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha bandito una procedura speciale di reclutamento a domanda, destinata al personale volontario del C.N.V.V.F. per il conferimento di posti, in qualità di ''vigile del Fuoco'' nel ...

Isola d’Elba : la MARINA MILITARE disinnesca due ordigni bellici : E’ stata condotta nelle acque dell’Isola d’Elba una complessa operazione subacquea per neutralizzare due pericolosi ordigni esplosivi da parte dei Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso i Nuclei S.D.A.I. (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) della Spezia. L’intervento d’urgenza è avvenuto grazie al supporto di Nave ...

MARINA MILITARE : terminata l’esercitazione di soccorso ai sommergibili in difficoltà nel GOLFO DI TARANTO : 1/3 ...