Maria De Filippi in vacanza sulla neve senza il marito Maurizio Costanzo

Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi arriva in prima serata su Canale5 ma senza di lei : ecco chi lo condurrà : Uomini e Donne sbarca in prima serata su Canale 5 e per l’occasione mette l’abito da sera, modifica il format e prova a conquistare pubblico nuovo in una fascia diversa. Dovrà farlo senza Maria De Filippi, la padrona di casa non comparirà in video ma seguirà il tutto da dietro le quinte. Come già accaduto per i due speciali realizzati qualche mese fa, uno dedicato alla coppia, poi scoppiata, formata da Gemma Galgani e Giorgio Manetti ...

Uomini e Donne in prima serata - due volti ‘familiari’ prendono il posto di Maria De Filippi : DavideMaggio anticipa che saranno Giulia De Lellis e Gemma Galgani le timoniere di Uomini e Donne versione serale. Con loro...

Maria De Filippi - paparazzata sugli sci : le foto inedite della conduttrice : Maria De Filippi da qualche anno ha scoperto l’amore per lo sci. Eppure, è già diventata regina delle nevi. Come in tutto ciò che fa, Maria De Filippi si è messa d’impegno per diventare una sciatrice provetta. Eccola, mentre trascorre alcuni giorni a Courmayeur, insieme al fratello e ad alcuni amici. Maria De Filippi, che qualche anno fa ha anche casa a Courmayeur, meta amatissima dei vip, da vera sportiva si applica con tenacia: ogni mattina ...

Maria De Filippi in vacanza sulla neve : inarrestabile pure a Natale (Foto inedite) : Maria De Filippi in montagna a sciare: Natale con Maurizio Costanzo e poi in vacanza con gli amici Più passano gli anni e più Maria De Filippi diventa agile e atletica. Di essere una patita dello sport e di non riuscire per questo motivo a stare ferma, in fondo, la conduttrice di Uomini e Donne […] L'articolo Maria De Filippi in vacanza sulla neve: inarrestabile pure a Natale (Foto inedite) proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne : Antonio sorprende Maria De Filippi e Teresa : Antonio Moriconi di Uomini e Donne stupisce Teresa Langella e la De Filippi Ieri è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E, in base a quanto riportato dalle anticipazioni, Teresa Langella ha perdonato Andrea, facendo andare su tutte le furie gli altri corteggiatori. Tra questi ultimi, Antonio Moriconi ha fatto una rivelazione choc che ha sorpreso molto Teresa Langella. Cosa ha detto? Nella puntata registrata ...

Anticipazioni Uomini e Donne Classico : Maria De Filippi Svela i Tronisti che Sceglieranno per Primi! : Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo dà scacco a Giulia. Andrea Dal Corso ritorna in studio provocando le ire di Antonio. La conduttrice Svela in anteprima chi saranno i primi Tronisti che faranno la loro scelta! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Lorenzo Riccardi trascura Giulia per recarsi da Claudia. Le due pretendenti, riferiscono in studio che in caso di scelta, sono pronte a dire di “no”. In queste ore si sono svolte le ...

Uomini e Donne oggi - Antonio spiazza Maria De Filippi : la confessione su Teresa : Teresa Langella e Antonio Moriconi, a Uomini e Donne una dichiarazione d’amore Arrivano dal Vicolo delle News delle anticipazioni ghiottissime su Uomini e Donne. oggi abbiamo scoperto infatti che Antonio Moriconi ha rivelato quello che noi avevamo già intuito da molto tempo. In studio il ragazzo ha risposto a una domanda chiarissima di Maria De […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Antonio spiazza Maria De Filippi: la confessione su ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi : 'Le scelte dei tronisti nel castello e in prima serata' : Dopo settimane di gossip e notizie dette a mezza bocca, è finalmente arrivata la viva voce di Maria De Filippi a confermare il ritorno di Uomini e Donne in prima serata a febbraio 2019. Durante la registrazione del Trono Classico del 27/12, la conduttrice ha anticipato il meccanismo che lei e la sua redazione hanno escogitato per le scelte dei 5 tronisti attualmente in carica. Sul web, dunque, si legge che i fidanzamenti di Teresa, Lorenzo, ...

Amici - irruzione di Loredana Bertè e Marco Masini : l'indiscrezione pazzesca sul talent di Maria De Filippi : Pesantissime anticipazioni su Amici di Maria De Filippi , la corazzata di Canale 5 già al lavoro per mettere in piedi l'edizione serale. Anticipazioni che viaggiano su TvBlog , che rivela qualcosa ...

Amici - rivoluzione al serale : i due nomi-bomba di Maria De Filippi per i giudici e quella mossa per lo share : Mancano ancora parecchi mesi prima dell'inizio del serale di questa edizione di Amici ma sul web iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. Secondo quanto riportato da Tv Blog, la padrona di casa, Maria De Filippi, avrebbe già messo mano su due giudici, che insieme a un terzo, andranno a formare l

Loredana Bertè torna ad Amici di Maria De Filippi dopo Sanremo 2019? : Loredana Bertè giudice di Amici 18 dopo il Festival di Sanremo? Avrebbe il volto e la voce di Loredana Bertè uno dei nuovi giudici del Serale di Amici 18, dopo essere stata costretta a lasciare Ora o Mai Più di Amadeus. È il portale Blogo a lanciare la notizia bomba. La cantante, più volte ospite del talent show, potrebbe tornare ad occupare una delle poltrone della commissione esterna, che andrà a giudicare le esibizioni dei ragazzi della ...

Uomini e Donne : tronista di Maria De Filippi ringrazia Padre Pio : Uomini e Donne: Giovanni Conversano, ex tronista, dice grazie a Padre Pio E’ stato operato circa un mese fa a causa di una brutta artrosi Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne, lanciato da Maria De Filippi qualche anno fa. E a qualche settimana dall’operazione, il volto storico di UeD ha voluto rompere il silenzio sulle pagine del settimanale Nuovo, parlando dell’intervento all’anca. Se sto meglio è grazie a ...