Maradona vicino a Koulibaly | su Instagram | ' Anche io vittima di razzismo'

Maradona : "Ricordo ancora i cori razzisti contro di me. Mi sento napoletano e vicino a Koulibaly" : "Ho giocato sette anni con il Napoli e anch'io ho subito i cori razzisti da alcune tifoserie. Ricordo ancora gli striscioni che recitavano 'Benvenuti in Italia'. Mi sento ancora più napoletano e oggi voglio essere vicino a Kalidou Koulibaly". Lo scrive sul proprio profilo Facebook, Diego Armando Maradona, che posta anche una foto in cui tiene addosso la maglia numero 26 di Koulibaly. "Spero che questo episodio - conclude Maradona - segni ...