Maradona | Ricordo ancora i cori razzisti contro di me Mi sento napoletano e vicino

huffingtonpost

: Maradona: «Ricordo anche io il razzismo contro Napoli» Foto - IlmsgitSport : Maradona: «Ricordo anche io il razzismo contro Napoli» Foto - ilmessaggeroit : Maradona: «Ricordo anche io il razzismo contro Napoli» Foto - LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Maradona: Ricordo razzismo contro Napoli -

(Di domenica 30 dicembre 2018) "Ho giocato sette anni con il Napoli e anch'io ho subito ida alcune tifoserie.gli striscioni che recitavano 'Benvenuti in Italia'. Mipiùe oggi voglio esserea Kalidou Koulibaly". Lo scrive sul proprio profilo Facebook, Diego Armando, che posta anche una foto in cui tiene addosso la maglia numero 26 di Koulibaly. "Spero che questo episodio - conclude- segni un punto di svolta, per eliminare una volta per tutte il razzismo dal calcio".